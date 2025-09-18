search
Política

Base do governo vai ao STF contra PEC da Blindagem

Líderes do PT, PSB e PSOL questionam rito da tramitação e pedem suspensão da proposta aprovada na Câmara


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 18/09/2025 - 17:26

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Os líderes do PT, PSB e PSOL entraram nesta quinta-feira (18) no Supremo Tribunal Federal (STF) com ação para suspender a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que restringe a abertura de investigações contra deputados e senadores, conhecida como PEC da Blindagem, aprovada na terça-feira (16). Os parlamentares alegam que a proposta não seguiu o rito adequado e afronta o regimento interno da Casa e a Constituição.

Irregularidades apontadas

No mandado de segurança, os partidos questionam a falta de apresentação de emendas dentro do prazo regimental, a ausência de publicidade prévia do parecer do relator e a convocação das sessões de deliberação sem antecedência mínima para votação da PEC. Eles argumentam que essas irregularidades devem ser sanadas pelo STF.

“A continuidade da tramitação da PEC 3/2021 pode consolidar vício insanável, tornando irreversível a lesão ao devido processo legislativo. Se o processo alcançar aprovação em dois turnos, o texto aprovado será enviado ao Senado, e a emenda poderá passar a integrar o texto constitucional, dificultando ou até inviabilizando a reversão de seus efeitos”, afirmam os parlamentares.

 

Tramitação e efeitos

Após aprovação na Câmara, a matéria foi enviada ao Senado. Caso seja aprovada, será promulgada pelo Congresso e entrará em vigor. A PEC determina que qualquer abertura de ação penal contra parlamentar depende de autorização prévia, em votação secreta, da maioria absoluta da Casa correspondente, e ainda concede foro no Supremo para presidentes de partidos.

Informações: Agência Brasil

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Pesquisa