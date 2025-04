Basileu França leva maior delegação brasileira ao Youth America Grand Prix 2025, nos EUA

A EFG em Artes Basileu França, escola pública do Governo de Goiás, conquistou um feito inédito: formará a maior delegação brasileira no Youth America Grand Prix (YAGP) 2025, considerada a maior competição internacional de balé juvenil do mundo. Doze bailarinos da unidade embarcam no dia 20 de abril para Tampa, nos Estados Unidos, onde competirão entre os dias 21 e 27, representando o Brasil entre centenas de jovens talentos de diversos países.

Desde 2005, alunos da Basileu França já somam 20 prêmios no YAGP, incluindo bolsas de estudo e contratos com companhias de dança internacionais. Só em 2024, a delegação goiana conquistou cinco prêmios na competição, com destaque para a excelência técnica e artística nas coreografias apresentadas.

Na final brasileira do YAGP 2025, dos 30 bailarinos selecionados, 12 são estudantes da Basileu França — número que garante à escola o posto de maior representante brasileira no evento internacional.

De acordo com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Frederico Lyra Netto, o resultado reflete os investimentos do Governo de Goiás no ensino profissionalizante e na internacionalização da formação artística. “A Basileu França já soma mais de 30 prêmios internacionais desde 2023, e é hoje uma referência nacional e global em formação em dança”, afirma.

A diretora artística de Dança, Simone Malta, destaca o trabalho de longo prazo: “Esse sucesso é construído com muita dedicação e cuidado técnico. Nosso foco é formar artistas completos, com bem-estar físico e emocional, por isso somos reconhecidos no Brasil e no exterior”.

Destaque em seletiva brasileira

Durante a seletiva nacional para o YAGP 2025, os estudantes da escola conquistaram posições de destaque em diversas categorias:

1º lugar: Yasmin de Souza (Pré-competitive), Martina Sanches (Senior), e o duo Martina Sanches e Marcus Rufino (Pas de Deux Junior – peça Coppélia)

2º lugar: Yasmim Moreira (Senior)

3º lugar: Bruna Magalhães (Junior) e Valetina Toscani (Senior)

Além dos solistas, outros seis bailarinos representarão a escola nas categorias Pré-competitive, Junior e Senior, incluindo Davi Borges, Sofia Montrezoro, Matheus Perfeito, Isabela, Nicolas Livrais e Samuel Almeida.

Sobre o Youth America Grand Prix (YAGP)

Fundado em 1999, o YAGP é o maior palco de revelação de talentos do balé juvenil internacional. A competição oferece bolsas de estudo, contratos profissionais e formações com grandes nomes da dança mundial, além de workshops, masterclasses e palestras que enriquecem a experiência dos participantes dentro e fora do palco.

Basileu França: excelência pública no ensino das artes

A EFG em Artes Basileu França é uma unidade pública de ensino técnico ligada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e gerida, desde 2021, pelo Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT/UFG). A escola é reconhecida por formar artistas de alto nível, com destaque em competições nacionais e internacionais.