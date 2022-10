Basileu França realiza concurso para jovens solistas e regentes

Jovens Solistas e Regentes têm até a próxima terça-feira, 18, para se inscrever No 1º Concurso Nacional Basileu França. Podem participar instrumentistas, cantores e regentes de todo o Brasil, com idades de 14 a 35 anos, de acordo com cada categoria estabelecida no edital. Para participar basta preencher o formulário de inscrição, no site da Escola do Futuro de Goiás (EFG) em Artes Basileu França.

Essa primeira edição do concurso tem como objetivo principal a promoção da cultura musical por meio de premiações a jovens talentos dos mais variados instrumentos musicais e da regência. Os vencedores vão receber prêmios em dinheiro e também a oportunidade de atuarem como solistas frente à Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás e Orquestra Sinfônica de Goiânia na temporada 2023.

Podem participar instrumentistas com idade entre 14 e 25 anos, cantores com idade entre 16 e 35 anos, e regentes com idade entre 20 e 35 anos. Serão premiados dois ganhadores por categoria (1º e 2º lugares). As categorias para instrumentista são: piano, violino, viola, violoncelo, contrabaixo, flauta transversal, oboé, clarineta, fagote, trompa, trompete, trombone, tuba, harpa e violão. A categoria cantores é dividida em soprano, mezzo-soprano, contralto, tenor, barítono e baixo. Há ainda a última categoria, que é para regentes.

Os prêmios em dinheiro, oferecidos pela Associação de Pais e Mestres do Basileu França com patrocínio cultural do SICOOB, somam R$ 10.100,00. São R$ 2 mil para o 1º lugar nas categorias instrumentista, cantor e regente. O segundo lugar nessas categorias leva para casa R$ 1.030,00. Haverá também o prêmio revelação no valor de R$ 1.010,00, independentemente da categoria.

A Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França é uma instituição de ensino ligada à Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (Sedi) e gerida pelo Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT) da Universidade Federal de Goiás (UFG).