BC: atividade econômica em Goiás cresceu 6,3% em agosto

Dados do Índice de Atividade Econômica Regional, divulgado mensalmente pelo Banco Central, revelaram que a economia de Goiás registrou aumento de 6,3%. Com o dado, o Estado segue em ascensão e acumula o 31º mês consecutivo de crescimento.

Na variação acumulada no ano, Goiás também obteve o 2° lugar, apresentando aumento de 5,85%. Nos últimos 12 meses, o estado subiu três posições e obteve o terceiro melhor resultado, com crescimento de 4,65%. O indicador está relacionado ao aumento do número de empresas, investimentos e geração de empregos e renda nas áreas de agropecuária, indústria, serviços e comércio.

O titular da Secretaria-Geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, aponta que o índice medido em agosto no estado está acima da média nacional, que ficou em 3,06%. “A economia goiana vem se fortalecendo e alcançando recordes de avanços, inclusive, acima da média nacional. Estamos implementando uma série de ações voltadas para o aumento da produtividade da nossa economia, visando a manutenção desse cenário próspero”, analisa.

Nacional

O Brasil apresentou crescimento econômico de 3,06% no acumulado do ano. Na variação interanual, o aumento foi de 1,28%; seguido pelo crescimento de 2,82% na variação acumulada nos últimos 12 meses.