Bolsa Família paga parcela de julho para beneficiários com NIS final 7

A Caixa Econômica Federal realiza nesta segunda-feira (28) o pagamento da parcela de julho do Bolsa Família para os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 7, divulgou a Agência Brasil. O valor mínimo do benefício é de R$ 600, mas, com os adicionais previstos no programa, o valor médio pago neste mês é de R$ 671,52, segundo informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Neste mês, o programa de transferência de renda do Governo Federal alcançará 19,6 milhões de famílias em todo o país, com investimento total de R$ 13,16 bilhões.

Benefícios adicionais

Além do valor base de R$ 600, o Bolsa Família inclui benefícios extras, como:

R$ 150 por criança de até 6 anos;

R$ 50 por gestante;

R$ 50 por filho de 7 a 18 anos incompletos;

R$ 50 para mães de bebês de até 6 meses (Benefício Variável Familiar Nutriz), pago em seis parcelas mensais.

O pagamento Bolsa Família do NIS final 7 segue o cronograma tradicional do Bolsa Família, que ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês. As informações sobre datas de pagamento, valores e composição das parcelas podem ser consultadas no aplicativo Caixa Tem, plataforma digital da Caixa voltada ao público beneficiário.

Pagamento antecipado em 516 municípios

Desde o último dia 18 de julho, beneficiários de 516 municípios receberam o valor antecipadamente do Bolsa Família independentemente do número final do NIS. A antecipação atendeu 497 municípios do Rio Grande do Sul; seis cidades de Alagoas; três do Amazonas; três do Paraná; seis de Roraima; um município de São Paulo (Diadema).

Essas cidades foram escolhidas por estarem em situação de vulnerabilidade causada por desastres climáticos, como chuvas, estiagens ou por abrigarem povos indígenas em risco social. A lista completa dos municípios com pagamento antecipado está disponível no site oficial do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

Regra de proteção

Neste mês, 2,68 milhões de famílias estão sob a chamada regra de proteção, mecanismo que permite a continuidade parcial do benefício para famílias que aumentaram a renda. O recurso está em vigor desde junho de 2023 e garante 50% do valor do Bolsa Família por até dois anos, desde que a renda per capita não ultrapasse meio salário mínimo.

Desde junho de 2024, o tempo de permanência nessa regra caiu para um ano, mas a nova regra só vale para famílias que passaram a integrá-la a partir do mês passado. Famílias que já estavam incluídas continuam recebendo por até dois anos.

Auxílio Gás volta em agosto

Em julho, não haverá pagamento do Auxílio Gás, que é pago a cada dois meses. O próximo repasse será feito em agosto. O benefício é destinado a famílias do Cadastro Único (CadÚnico) com pelo menos um membro que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A legislação do Auxílio Gás estabelece prioridade para mulheres chefes de família, especialmente aquelas em situação de violência doméstica.

Leia também: