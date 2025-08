Bolsa Família: veja o calendário de pagamentos de agosto de 2025

Os pagamentos do Bolsa Família referentes a agosto começam a ser pagos no dia 18 e se estendem até o dia 29. As informações são do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O cronograma de pagamentos do benefício segue a numeração final do Número de Identificação Social (NIS).

Os beneficiários de NIS com final 1 serão os primeiros a receber; os com NIS de final 0, os últimos.

Neste mês, parte dos beneficiários do programa também será contemplado com o auxílio gás.

O benefício será repassado a cada dois meses, e o valor terá como base o preço médio do botijão de 13 kg nos últimos seis meses, seguindo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). De janeiro a junho, esse valor foi de cerca de R$ 107,75.

Confira o calendário completo de pagamentos:

NIS final 1: 18/08

NIS final 2: 19/08

NIS final 3: 20/08

NIS final 4: 21/08

NIS final 5: 22/08

NIS final 6: 25/08

NIS final 7: 26/08

NIS final 8: 27/08

NIS final 9: 28/08

NIS final 0: 29/08

Previsão de pagamentos para 2025

Agosto: 18/08 a 29/08

Setembro: 17/09 a 30/09

Outubro: 20/10 a 31/10

Novembro: 14/11 a 28/11

Dezembro: 10/12 a 23/12

Consulta e saque

Para saber se o benefício já está disponível para saque, é preciso acessar o aplicativo Bolsa Família ou ligar para 111, ao Atendimento Caixa ao Cidadão.

O saque da bolsa pode ser feito por meio do aplicativo ou do Internet Banking da Caixa Econômica Federal. Também é possível acessar o valor em caixas eletrônicos, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

Em julho, o benefício foi pago a 19,6 milhões de famílias, contemplando, ao todo, 51,2 milhões de brasileiros. O total repassado somava R$ 13,6 bilhões — cerca de R$ 671,52 por família.

Valor

O valor mínimo do Bolsa Família corresponde a R$ 600, mas com o novo adicional o valor médio do benefício sobe para R$ 671,52.

Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses de idade, para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a gestantes e nutrizes (mães que amamentam), um de R$ 50 a cada filho de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a cada criança de até 6 anos.

No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

