Bolsonaro deixa hospital após cirurgia longa e anuncia retorno à política

Após 21 dias internado em Brasília para tratar uma obstrução intestinal grave, Jair Bolsonaro recebeu alta hospitalar neste domingo (4). O ex-presidente foi submetido a uma cirurgia de 12 horas, considerada a mais complexa desde a facada sofrida durante a campanha eleitoral de 2018. O procedimento, chamado laparostomia exploratória, foi necessário para retirar aderências no intestino delgado causadas por dobras intestinais. De acordo com os médicos, a parede abdominal do paciente estava bastante comprometida.

Além disso, o tempo prolongado de internação exigiu sessões intensivas de fisioterapia. Bolsonaro chegou a publicar vídeos nas redes sociais mostrando a rotina de recuperação e agradecendo aos profissionais de saúde. “A fisioterapia motora segue firme todos os dias, objetivando prevenção contra trombose e recuperação muscular”, escreveu. Segundo o ex-presidente, os primeiros sinais de melhora começaram a aparecer no dia 22 de abril, embora os médicos não esperassem uma evolução rápida.

Durante o período em que esteve hospitalizado, Bolsonaro foi monitorado de perto por uma equipe chefiada pelo cirurgião Cláudio Birolini. Segundo ele, o sucesso da cirurgia foi um “milagre”. Tanto é que, ao receber alta, o político usou a rede social X (antigo Twitter) para agradecer: “Obrigado, meu Deus, por mais esse milagre”. Desde já, Bolsonaro retoma sua agenda pública e já confirmou presença na marcha pró-anistia, marcada para quarta-feira (7) em Brasília. O evento pede perdão judicial aos envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro de 2023.

Então, mesmo após uma cirurgia tão longa e delicada, o ex-presidente demonstra disposição para voltar ao cenário político. Seus apoiadores preparam uma recepção calorosa na manifestação. A expectativa é que ele use o ato como palco para reforçar sua liderança entre conservadores e pressionar por anistia aos réus dos ataques às instituições. Acima de tudo, a recuperação rápida reforça o discurso político de resiliência adotado por Bolsonaro desde o atentado de 2018, tornando sua figura ainda mais central nos embates eleitorais futuros.