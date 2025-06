Bolsonaro passa por bateria de exames em Brasília após encerrar agenda em Goiânia

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passa por uma bateria de exames preventivos, na manhã deste sábado (21) no hospital particular DF Star, em Brasília, após encerrar sua agenda em Goiânia e cancelar visita a Anápolis por conta de mal-estar.

Na quinta-feira à noite, Bolsonaro recebeu o título de cidadão em Aparecida de Goiânia, onde já demonstrava sinais de cansaço e relatou fortes sintomas gástricos, afirmando: “Desculpa, estou muito mal. Vomito dez vezes por dia”.

Na manhã de sexta-feira (20), o ex-presidente visitou o Frigorífico Goiás, na capital, onde foi recepcionado com um churrasco e posou para fotos. No entanto, devido a indisposição estomacal e um pico de pressão arterial, Bolsonaro teve que cancelar a agenda prevista em Anápolis e retornar a Brasília.

A bateria de exames em Brasília será acompanhada por seu médico pessoal, Claudio Birolini, e a alta poderá ocorrer ainda neste sábado, dependendo dos resultados.

Durante a passagem por Goiás, Bolsonaro também se reuniu com o governador Ronaldo Caiado (União Brasil) no Palácio das Esmeraldas, em uma conversa que, segundo interlocutores, teve foco nas questões regionais e não no cenário nacional.