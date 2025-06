Na noite desta quinta-feira (19), a Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia realizou uma cerimônia solene que marcou a entrega de Título de Cidadão Aparecidense a diversas personalidades ligadas à política nacional e estadual, com destaque para o ex-presidente da República Jair Bolsonaro. A solenidade, proposta pelo vereador Dieyme Vasconcelos, contou com forte presença de apoiadores, lideranças da direita e autoridades locais.

Além de Bolsonaro, foram homenageados o deputado federal Gustavo Gayer, o ex-deputado estadual Fred Rodrigues e o advogado Victor Hugo dos Santos Pereira, ex-procurador-geral da Câmara de Aparecida. A mesa diretiva foi composta por nomes como o senador Wilder Morais, o ex-prefeito Gustavo Mendanha e o vereador Coronel Urzêda, entre outros.

A sessão teve início com um momento de oração conduzido pelo pastor Daniel. Em seguida, o presidente da Câmara, Gilsão Meu Povo, abriu oficialmente os trabalhos e passou a condução ao vereador proponente Dieyme Vasconcelos, que exibiu um vídeo em tributo a Jair Bolsonaro antes da entrega das homenagens.

Em seu discurso, Bolsonaro agradeceu a honraria e relembrou sua trajetória, desde os primeiros passos na política como vereador até a Presidência da República. Ele destacou a complexidade do cargo e os desafios enfrentados durante seu governo, como a pandemia e a guerra na Europa, que segundo ele impactaram a economia nacional. Bolsonaro também criticou o sistema político e defendeu valores que, em sua visão, devem guiar o país: “Deus, pátria, família e liberdade”. Mencionou ainda a possibilidade de voltar à Presidência, elogiando o modelo de governança de Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

Gustavo Gayer enalteceu a parceria com Bolsonaro e sua lealdade ao povo, reforçando seu desejo de contribuir para o retorno do ex-presidente ao cargo máximo do Executivo. Fred Rodrigues destacou o papel da militância em manter viva a mobilização política em torno de Bolsonaro, mesmo com sua atual inelegibilidade. Já o senador Wilder Morais se disse otimista quanto ao futuro político do ex-presidente, prevendo mudanças no cenário eleitoral até 2026.

Ao final da solenidade, o vereador Dieyme Vasconcelos agradeceu a presença de todos e ressaltou o simbolismo da cerimônia, afirmando que essa foi a primeira vez que um ex-presidente da República discursou no plenário da Câmara de Aparecida.

A cerimônia foi encerrada com a entrega oficial de título de cidadão, marcando uma noite de forte engajamento político e reafirmação de apoio a lideranças conservadoras no município.

Biografias dos homenageados:

Jair Bolsonaro : Militar da reserva e ex-presidente da República (2019–2022), iniciou sua vida pública como vereador no Rio de Janeiro em 1988. Foi deputado federal por 27 anos.

Gustavo Gayer : Deputado federal por Goiás, empresário e professor. Conhecido por sua atuação digital e defesa de pautas conservadoras.

Fred Rodrigues : Comunicador, escritor e ex-deputado estadual, eleito em 2022. Atua também como influenciador político.

Victor Hugo dos Santos Pereira: Advogado especializado em Direito Eleitoral e Público, com atuação destacada na Câmara de Aparecida de Goiânia.

