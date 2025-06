Mesmo sob investigação, Kowalsky reassume comando jurídico da Câmara de Goiânia

Pouco mais de um mês após protagonizar um episódio que gerou forte turbulência nos bastidores da Câmara Municipal de Goiânia, Kowalsky Ribeiro foi reconduzido ao cargo de procurador-geral da Casa. A nomeação consta de portaria assinada pelo presidente Romário Policarpo (PRD), e marca o retorno do servidor mesmo antes da conclusão do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) aberto para apurar os fatos.

A crise teve início há 40 dias, quando Kowalsky pediu exoneração do cargo após um embate com assessores do vereador Sargento Novandir (MDB). O clima entre as partes ficou tenso e ganhou contornos ainda mais graves após imagens de videomonitoramento flagrarem o procurador chegando armado à sede do Legislativo e se dirigindo ao chefe de gabinete do parlamentar, Sérgio Dornelles, que também acabou exonerado.

O caso gerou reações dentro e fora da Câmara. Novandir chegou a comparecer a uma sessão usando colete à prova de balas e apresentou uma lista de boletins de ocorrência envolvendo Kowalsky. O procurador, por sua vez, alegou que portava a arma para se proteger da equipe do vereador.

Em sua carta de exoneração, entregue no dia 8 de maio, Kowalsky afirmou que sua saída visava garantir “isenção e transparência” durante a investigação e garantiu que responderia às acusações “com firmeza e dentro da legalidade”.