O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília. De acordo com o boletim médico divulgado neste sábado (27), ele ainda não tem previsão de alta e continua proibido de receber visitas.

Segundo a equipe médica, Bolsonaro apresenta evolução clínica estável. Os exames laboratoriais indicaram melhora progressiva das funções hepáticas, que haviam apresentado alterações nos últimos dias. A piora no quadro, com elevação da pressão arterial e alterações no fígado, motivou a realização de novos exames de imagem.

O boletim também aponta que Bolsonaro segue com quadro de gastroparesia, uma condição que retarda o esvaziamento do estômago. Apesar disso, surgiram os primeiros sinais de atividade intestinal espontânea. No entanto, Bolsonaro ainda não pode ser alimentado por via oral ou por sonda gástrica, recebendo nutrição exclusivamente por via endovenosa.

Bolsonaro continua realizando fisioterapia motora e sendo submetido a medidas de prevenção contra trombose venosa.

O acompanhamento médico conduzido pelo chefe da equipe cirúrgica, Dr. Cláudio Birolini, com apoio dos cardiologistas Dr. Leandro Echenique e Dr. Brasil Caiado, além do coordenador da UTI, Dr. Antônio Aurélio de Paiva Fagundes Júnior, e da direção do Hospital DF Star.