Bombeiros atendem ocorrência com vítima fatal após atropelamento no setor Vila Nova

Na noite deste sábado, 24, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado em apoio ao SAMU para resgatar uma vítima de atropelamento presa sob um veículo Prisma, em frente ao Condomínio Astoria, localizado na Rua 223, no Setor Leste Vila Nova, em Goiânia.

Após a retirada da vítima, constatou-se a exposição de massa encefálica e a ausência de sinais vitais, sendo declarado o óbito no local pelo médico do SAMU. A vítima, do sexo masculino, ainda não foi identificada pelas autoridades competentes.