Na noite de quinta-feira, 7, às 20h10, o Corpo de Bombeiros Militar, em Silvânia, foi acionado para atender um acidente de trânsito, um capotamento seguido de queda do veículo de uma ponte de aproximadamente três metros de altura, na GO-139, na zona rural do munícipio.

A equipe de bombeiros no local verificou que havia quatro vítimas, conscientes, com ferimentos leves pelo corpo. Após procedimento pré-hospitalar, foram encaminhadas para o Hospital Nosso Senhor do Bonfim, em Silvânia.