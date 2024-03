Bombeiros buscam por homem que desapareceu no Rio Araguaia

O Corpo de Bombeiros está fazendo buscas por um homem que caiu no Rio Araguaia. A ocorrência foi registrada no último domingo (03). Segundo o solicitando, um senhor entrou na água pra nadar nas imediações do do Porto principal da cidade (Porto da Associação dos Barqueiros de Aruanã), porém ele foi puxado para o meio do rio pelas fortes correntezas, começou a pedir socorro, em seguida submergiu.

Equipes foram para o local e fizeram buscas no estilo subaquática através de apneia e também buscas na superfície margeando o Rio até o Porto da Glória Pires, mas sem sucesso.

A operação continua.