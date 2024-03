O Corpo de Bombeiros está buscando por um policial militar que desapareceu no Lago Corumbá. De acordo com a corporação, o militar caiu de uma embarcação. Ele estava sem colete salva-vidas e não foi visto quando caiu, já que, no momento, uma forte ventania atingia o local.

A vítima é um homem de 34 anos.

Essa notícia está em atualização.