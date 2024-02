Bombeiros combatem incêndio na Ceasa

Atualizada às 19h45

O Corpo de Bombeiros atuou hoje no combate a um incêndio na Ceasa, às margens da BR-153 no Jardim Guanabara, em Goiânia. O fogo atingiu uma área onde estavam depositadas milhares de caisas de madeira. Foram empenhados 24 bombeiros em 8 viaturas para combater as chamas. Para o combate, foram utilizados 8 mil litros de água, em uma área de 25.000 m². Não houve vítimas.

No início da noite, a Ceasa informou que o incêndio aconteceu em um terreno vazio da empresa, localizado nas proximidades (atrás) do Galpão Permanente10, o GP-10. No local, comerciantes de melancia costumam

descartar a palha utilizada no transporte das frutas e também caixas de madeira usadas no transporte de repolho, muitas destas utilizadas para revenda, após passarem por um processo de reciclagem.

Segundo a Ceasa, hoje, no final da tarde, um desconhecido ateou fogo na palha e, devido ao potencial de combustão do material armazenado, as chamas se espalharam rapidamente. “Porém, as labaredas não duraram muito, tendo sido rapidamente contidas por trabalhadores da empresa e pelo próprio Corpo de

Bombeiros que chegou, diligentemente, com viaturas de combate ao fogo”. O único transtorno, de acordo com a empresa, se deu em relação ao corte de energia do GP-10, devido ao comprometimento de parte da fiação da rede energética, mas a administração da Ceasa já entrou em contato com empresa terceirizada de

manutenção e o problema será solucionado ainda nessa noite.