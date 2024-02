Bombeiros de Itumbiara resgatam corpo com indícios de morte violenta no Rio Paranaíba

Neste domingo, 25, por volta das 10h15, o 6º Batalhão Bombeiro Militar de Itumbiara foi acionado para resgatar um cadáver no Rio Paranaíba, na região da Prainha. No local, foram encontradas marcas de sangue em um barranco com capim amassado, e poucos metros adiante, uma vítima estava submersa a uma profundidade de pouco mais de 50 cm.

O corpo foi fixado em uma corda para preservação do local até a chegada da perícia técnico-científica. A vítima, que não possuía identificação, é do sexo feminino, com idade estimada entre 15 e 25 anos. Foram identificados sinais de violência, incluindo um ferimento corto contuso no pescoço, próximo à traqueia.