Bombeiros de Formosa atendem acidente grave entre caminhão e ônibus na BR-020

Neste sábado, 2, por volta das 20h40, o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) atendeu um grave acidente envolvendo um caminhão e um ônibus de passageiros na BR-020, em Formosa, Goiás. O ônibus, da empresa Guanabara, seguiu em direção a Brasília/Bahia, quando ocorreu uma tragédia no km 35 da rodovia, próximo a Bisnau. Uma carreta, que permitiu uma ultrapassagem, forçou o motorista do ônibus a manobrar na contramão, resultando na colisão entre os veículos.

O impacto causou a morte de duas pessoas e deixou cerca de 23 feridos, incluindo o motorista, entre os 46 passageiros a bordo. Após a colisão, uma carreta foi incendiada, e seu motorista foi socorrido e transportado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). As equipes de resgate do CBMGO e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), juntamente com o SAMU, prestaram socorro às vítimas no local. A polícia técnico-científica esteve presente para identificar os corpos das vítimas fatais, e os feridos foram encaminhados para o Hospital Estadual de Formosa e o Hospital de Sobradinho, no Distrito Federal, onde continuarão a receber cuidados médicos adequados.