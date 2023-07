Bombeiros localizam vítima de afogamento no Lago Corumbá

O Corpo de Bombeiros Militar em Caldas Novas realizou um resgate trágico na tarde de quinta-feira, 20, após receber um chamado de afogamento no Lago Corumbá, localizado em Corumbaíba. As equipes de salvamento terrestre e náutico do 9º Batalhão Bombeiro Militar foram prontamente acionadas e se dirigiram ao local da ocorrência na Fazenda Bom Sucesso.

Durante as diligências, a esposa da vítima, que também estava desaparecida após tentar pedir socorro, foi encontrada e levada até o ponto onde seu marido havia afundado. Os mergulhadores iniciaram imediatamente as buscas subaquáticas e, após algumas horas de trabalho árduo, localizaram o corpo do indivíduo a uma profundidade de aproximadamente 6 metros, confirmando o fatídico falecimento por afogamento.

A atuação rápida e eficiente do Corpo de Bombeiros foi de extrema importância para localizar a vítima, permitindo que a família enlutada obtivesse o desfecho necessário, embora doloroso. O corpo foi entregue à equipe do Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos legais cabíveis.