Previsão do Tempo

Nem as nuvens vão ajudar: Goiânia terá máxima de 36°C nesta terça (25)

Mesmo com previsão de muitas nuvens ao longo do dia, capital goiana terá temperaturas elevadas e umidade relativa do ar pode despencar para 20%


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 25/08/2026 - 06:00

Nem as nuvens vão ajudar: Goiânia terá máxima de 36°C nesta terça (25)

Quem estava esperando que um céu mais carregado de nuvens pudesse aliviar o calor em Goiânia nesta terça-feira (25) pode tirar o cavalinho da chuva — pelo menos no que diz respeito à temperatura.

Mesmo com previsão de muitas nuvens durante manhã, tarde e noite, os termômetros devem alcançar nada menos que 36°C na capital. E o dia já começa quente. A mínima prevista é de 23°C, fazendo com que a diferença entre a menor e a maior temperatura chegue a 13°C.

O vento também não deve ser suficiente para trazer grande refresco. A previsão aponta ventos fracos durante os três períodos do dia.

Calor vem acompanhado de ar muito seco

Se os 36°C já chamam atenção, há outro número importante na previsão desta terça: 20%. Esse é o menor índice previsto para a umidade relativa do ar em Goiânia. A máxima chega a 60%, mas os níveis diminuem conforme o dia avança.

Na prática, isso significa que o calor será acompanhado por condições bastante secas. Por isso, a garrafinha de água deve continuar sendo companheira durante o dia. Manter uma boa hidratação, evitar exposição prolongada ao sol e reduzir atividades físicas mais intensas nos períodos de maior calor são alguns dos cuidados recomendados.

A baixa umidade também costuma aumentar o desconforto provocado pelo ressecamento da pele, olhos, nariz e garganta.

Crianças e idosos merecem atenção redobrada, principalmente em relação à ingestão de líquidos.

E quem olhar para o céu e imaginar que as muitas nuvens previstas serão sinônimo de temperaturas mais agradáveis pode se surpreender: a máxima de 36°C permanece no radar para Goiânia.

Leia mais:

Abraço de Virginia Fonseca com as filhas vira assunto na web; entenda o motivo

Redação Tribuna do Planalto

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Goiás terá sexta-feira de muito calor, com máximas de até 39°C e umidade de 15%
Previsão do Tempo

Goiânia terá 35°C e umidade pode cair a 20% nesta segunda-feira (24)

24/08/2026
Goiás terá sexta-feira de muito calor, com máximas de até 39°C e umidade de 15%
Previsão do Tempo

Goiás terá sexta-feira de muito calor, com máximas de até 39°C e umidade de 15%

21/08/2026
Haja água! Goiânia terá calor de 34°C e umidade de apenas 20%
Previsão do Tempo

Haja água! Goiânia terá calor de 34°C e umidade de apenas 20%

20/08/2026
Goiânia amanhece com 19°C antes de encarar tarde de 32°C
Previsão do Tempo

Goiânia amanhece com 19°C antes de encarar tarde de 32°C

19/08/2026
Frio vem aí? Massa de ar polar pode alcançar Goiás no fim de semana
Previsão do Tempo

Onda de frio vem aí? Massa de ar polar pode alcançar Goiás no fim de semana

18/08/2026
Não recebeu a restituição em nenhum dos quatro lotes? Veja o que isso significa e como regularizar - Marcello Casal JrAgência Brasil
Imposto de Renda

Não recebeu a restituição em nenhum dos quatro lotes? Veja o que isso significa e como regularizar

25/08/2026
Gracinha e Daniel mobilizam primeiras-damas nesta terça
Política

Gracinha e Daniel mobilizam primeiras-damas nesta terça

25/08/2026
CIEE oferece 414 vagas de estágio e aprendizagem em Goiás
Emprego

CIEE oferece 414 vagas de estágio e aprendizagem em Goiás

25/08/2026
Atlético G6
Herivelto Nunes

Se vencer, se aproxima do G6; se perder, classificação fica difícil

25/08/2026
Pesquisa