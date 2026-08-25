Nem as nuvens vão ajudar: Goiânia terá máxima de 36°C nesta terça (25)

Quem estava esperando que um céu mais carregado de nuvens pudesse aliviar o calor em Goiânia nesta terça-feira (25) pode tirar o cavalinho da chuva — pelo menos no que diz respeito à temperatura.

Mesmo com previsão de muitas nuvens durante manhã, tarde e noite, os termômetros devem alcançar nada menos que 36°C na capital. E o dia já começa quente. A mínima prevista é de 23°C, fazendo com que a diferença entre a menor e a maior temperatura chegue a 13°C.

O vento também não deve ser suficiente para trazer grande refresco. A previsão aponta ventos fracos durante os três períodos do dia.

Calor vem acompanhado de ar muito seco

Se os 36°C já chamam atenção, há outro número importante na previsão desta terça: 20%. Esse é o menor índice previsto para a umidade relativa do ar em Goiânia. A máxima chega a 60%, mas os níveis diminuem conforme o dia avança.

Na prática, isso significa que o calor será acompanhado por condições bastante secas. Por isso, a garrafinha de água deve continuar sendo companheira durante o dia. Manter uma boa hidratação, evitar exposição prolongada ao sol e reduzir atividades físicas mais intensas nos períodos de maior calor são alguns dos cuidados recomendados.

A baixa umidade também costuma aumentar o desconforto provocado pelo ressecamento da pele, olhos, nariz e garganta.

Crianças e idosos merecem atenção redobrada, principalmente em relação à ingestão de líquidos.

E quem olhar para o céu e imaginar que as muitas nuvens previstas serão sinônimo de temperaturas mais agradáveis pode se surpreender: a máxima de 36°C permanece no radar para Goiânia.

Leia mais: