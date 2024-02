Bombeiros realizam busca de 2 homens desaparecidos no Lago Serra da Mesa, em Uruaçu

A 11ª Companhia Independente Bombeiro Militar de Uruaçu foi acionada nesta segunda-feira, 19, para atender a uma ocorrência de desaparecimento em meio líquido na região do Taquaral, no Lago Serra da Mesa, zona rural de Uruaçu, Goiás. Segundo relatos, duas pessoas do sexo masculino, de 83 e 52 anos, saíram para pescar em uma embarcação e não foram mais vistas.

As equipes de resgate foram acionadas e chegaram ao local por volta das 23h do mesmo dia. Foi informado que a canoa dos pescadores foi encontrada submersa a cerca de 50 metros da margem do lago. A guarnição náutica de Anápolis foi acionada para auxiliar nas buscas, enquanto a equipe de Uruaçu permaneceu no local.

A ocorrência, ainda em andamento, conta com o empenho de diversas viaturas e militares especializados em busca e salvamento, além do uso de recursos como drone, materiais de salvamento e equipamento náutico.