Bombeiros realizam buscas por vítima desaparecida no Rio Claro

Bombeiros militares realizam neste momento buscas por uma pessoa desaparecida no Rio Claro, em São Simão.

De acordo com informações de testemunhas, na tarde de ontem, 7, um jovem de 22 anos estava no Rio Claro, quando saltou de uma das cachoeiras do rio. Ele teria submergido, depois flutuado e submergido novamente. Depois disso, não foi mais visto.

Ao entrarem em contato com o Corpo de Bombeiros em Quirinópolis, uma equipe se deslocou para iniciar as buscas ainda na data de ontem. Hoje, uma equipe de mergulhadores do 1° BBM de Goiânia, chegou para reforçar as buscas pelo jovem desaparecido. Estão sendo realizadas buscas nas margens do rio e na água.