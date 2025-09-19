Bombeiros resgatam 9 filhotes de cachorro presos em buracos em Goiatuba

Nessa sexta-feira, 19, os Bombeiros de Goiatuba realizaram um resgate emocionante ao salvar 9 filhotes de cachorro presos em buracos em um terreno onde está sendo realizada uma obra.

Ao chegar ao local, a equipe do Corpo de Bombeiros constatou que os filhotes estavam espalhados por diversos buracos, e imediatamente iniciou o resgate utilizando cordas para retirar os animais com segurança.

Graças à ação rápida e eficaz dos bombeiros, todos os filhotes foram salvos sem ferimentos. À medida que eram resgatados, os filhotes se reuniam com a cadela (mãe), que os aguardava nas proximidades.

Após o resgate, os animais seguiram juntos para uma casa próxima, onde serão cuidados.

O resgate foi mais um exemplo da dedicação e do trabalho humanitário realizado pelos Bombeiros de Goiatuba.