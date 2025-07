Bombeiros resgatam anta ferida em fazenda de São João D’Aliança

Bombeiros militares resgataram uma anta ferida em uma fazenda no município de São João D’Aliança. Eles foram chamados na tarde de quinta-feira (25), por volta das 14h, e se dirigiram à Chácara Savana, localizada na zona rural de São João D’Aliança, às margens da GO-118. A solicitação foi feita pela moradora Roseli Maidana, de 54 anos, que encontrou o animal silvestre com dificuldades de locomoção e uma possível fratura em uma das patas.

A equipe de Busca e Salvamento da 9ª Companhia Independente deslocou-se com duas viaturas e quatro bombeiros militares para o local, onde constatou que o animal, que pesa cerca de 300 quilos, apresentava sinais de lesão medular, possivelmente em decorrência de atropelamento.

Para levantar a anta, os bombeiros tiveram de usar um “muque” cedido por um fazendeiro da região. Com o equipamento, os militares conseguiram acondicionar a anta na viatura e realizar o transporte com segurança até o Hospital e Centro de Reabilitação da Fauna Silvestre (HFAUS), em Brasília (DF).

A anta foi entregue aos cuidados da equipe veterinária do HFAUS, onde permanecerá em observação e tratamento.

Animais feridos

Nesta semana, uma operação da Ecovias Araguaia e PRF resgatou uma arara-canindé, espécie nativa do Cerrado brasileiro às margens da BR-153, a terceira em menos de um mês. Com essa, totalizam três as araras resgatadas às margens da rodovia.

A primeira arara foi localizada próximo a Campinorte (GO) e a segunda, em Porangatu (GO). A terceira foi resgatada em Gurupi (TO). Todas foram encaminhadas ao Batalhão da Polícia Militar Ambiental de Gurupi.

Em 2024, 40 animais silvestres foram resgatados ao longo do trecho; 28 em Goiás e 12 no Tocantins. Outros 22 animais domésticos de grande porte e 14 de pequeno porte também foram resgatados por equipes da concessionária. Entre as espécies resgatadas, estão a arara-canindé, quati, tucano, tamanduá-bandeira, jabuti e periquito.

