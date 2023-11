Bombeiros resgatam duas vítimas presas em cisterna, em Aparecida de Goiânia

Equipes de salvamento e resgate do 7° BBM, em Aparecida de Goiânia, e 8° BBM, no Parque Amazônia, foram acionadas na manhã de sábado, 18, para retirada de duas vítimas presas em uma cisterna de aproximadamente 15 metros de profundidade, no Parque Montreal, Aparecida de Goiânia.

Uma delas caiu enquanto realizava trabalho de manutenção e fundeamento, ferindo-se no peito e tornozelos. Seu colega de trabalho desceu para ajudá-lo, mas também não conseguiu sair. Com utilização de sistemas de multiplicação de força, cordas e tripé de aço carbono, as vítimas foram resgatadas e em seguida conduzidas ao atendimento hospitalar.