Bombeiros resgatam mais uma vítima de afogamento em Goiás

Bombeiros Militares foram acionados nesta sexta-feira, 8, para ocorrência de afogamento em Alto Paraíso, na Cachoeira dos Encontros, localizada na Fazenda dos Macaquinhos.

A vítima do sexo masculino não conseguiu nadar e acabou afundando no poço da Cachoeira dos Encontros.

Conforme relatos do proprietário da Fazenda Macaquinhos, o local onde o corpo se encontrava (cachoeira 10) era de acesso extremamente difícil.

A equipe do CBMGO realizou o resgate, com uma padiola improvisada para transporte do corpo, com apoio da polícia militar rural.

O corpo ficou sob os cuidados do IML.