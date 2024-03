Escola fica destruída em Catalão, após tempestade

As fortes chuvas e ventos que atingiram Catalão no início da manhã desta sexta-feira, dia 1 de março, resultaram em diversas ocorrências na cidade. O 10º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender uma situação crítica na Escola Estadual Abrahão André, onde o temporal causou um grande destelhamento nos pavilhões das salas de aulas.

De acordo com informações do Centro Climatológico da UFCAT, foram registrados aproximadamente 45 mm de chuva, acompanhados de ventos fortes com velocidade de 65 km/h. A escola, que conta com 330 alunos e 42 funcionários, estava vazia no momento do incidente, exceto pelo vigilante, que felizmente não sofreu ferimentos.

O temporal arrancou várias telhas, causando alagamento em oito salas de aula e danificando diversos materiais, incluindo uma lousa digital, quatro televisões de 52 polegadas, três datashows, quatro armários de escritório de duas portas, 12 mesas de escritório, quatro notebooks, uma geladeira e um microondas. Além disso, cerca de 40% do telhado foi danificado, houve infiltrações em várias repartições das salas de aulas e danos à rede elétrica e de internet. O vento também arremessou telhas contra o muro da frente da escola, causando buracos em sua estrutura, e parte de um muro de divisa de aproximadamente 50 metros com lotes baldios também caiu parcialmente.

A equipe de bombeiros orientou os funcionários sobre as situações inseguras, até que os reparos sejam feitos para normalizar o funcionamento da escola. Além da ocorrência na escola, os bombeiros também foram acionados durante a madrugada para várias ocorrências envolvendo queda de árvores. Com o uso de motosserras e equipamentos de proteção individual (EPIs), realizaram o corte e a desobstrução das vias afetadas, garantindo a segurança da população.