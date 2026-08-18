Brasil é o segundo país que mais usa Discord, rede que teve lives suspensas pela ANPD

Plataforma tem 4,4% do tráfego mundial, atrás apenas dos EUA. Suspensão das transmissões ao vivo atinge 162 milhões de visitas mensais brasileiras.

O Brasil ocupa a segunda posição entre os países que mais acessam o Discord pela web, atrás apenas dos Estados Unidos. Dados da Similarweb mostram que os brasileiros responderam por 4,4% do tráfego mundial da plataforma entre fevereiro e julho de 2026 . Os EUA lideram com 29,9%, enquanto a Índia aparece logo atrás com 4,33%.

No mesmo período, foram contabilizadas 162 milhões de visitas ao Discord no Brasil, uma média de 27 milhões por mês . A plataforma, muito associada a comunidades de jogos, tem mais de 90 milhões de usuários ativos diariamente em todo o mundo.

Desde segunda-feira (17), os usuários brasileiros não conseguem utilizar o Go Live, fazer chamadas de vídeo ou compartilhar a tela. A restrição também alcança comunicações por vídeo em mensagens diretas, grupos e canais de voz . Mensagens de texto e chamadas por áudio continuam funcionando normalmente. O próprio Discord informou que a limitação decorre de uma determinação governamental e não de uma falha técnica.

A Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) tomou a medida de forma preventiva após abrir um processo para investigar falhas na proteção de crianças e adolescentes . A decisão ocorreu em meio à repercussão da morte de uma adolescente de 13 anos em Mato Grosso do Sul, que teria sido coagida por outros usuários durante uma transmissão ao vivo na plataforma .

Segundo a ANPD, foram identificados riscos relacionados a conteúdos de violência, automutilação e outras violações graves envolvendo menores . A agência apontou que, pela arquitetura técnica do Discord, a plataforma não tem acesso ao conteúdo das transmissões de vídeo em tempo real, o que inviabiliza mecanismos de moderação . Dados da SaferNet mostram um aumento de 54% nas denúncias envolvendo o Discord nos primeiros sete meses de 2026, na comparação com o mesmo período de 2025.

A empresa informou que discorda da forma como a plataforma tem sido classificada e que mantém conversas com a ANPD para tentar recuperar as funcionalidades . Não há uma data definida para a volta das transmissões. A suspensão permanecerá enquanto a plataforma não demonstrar a adoção de medidas adequadas aos riscos identificados.

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