search
Esporte

Brasil enfrenta Bolívia na altitude de El Alto pelas Eliminatórias

Enquanto Brasil, Argentina e Equador já asseguraram suas vagas, outras seleções brigam ponto a ponto por um lugar direto no Mundial ou na repescagem


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 09/09/2025 - 11:24

Seleção brasileira
A Seleção Brasileira chega embalada por uma campanha sólida e pelo desempenho regular nas últimas rodadas

A Seleção Brasileira volta a campo nesta terça-feira (9) para enfrentar a Bolívia em mais um desafio válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no Estádio Municipal de El Alto, localizado a 4.090 metros de altitude, em La Paz, um dos cenários mais desafiadores do futebol mundial. O confronto começa às 20h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV e pelo canal GE TV, no YouTube.

Apesar de já ter garantido vaga no próximo Mundial, o Brasil entra em campo buscando manter a invencibilidade e testar novas formações. O técnico Carlo Ancelotti deve poupar alguns titulares, utilizando o jogo como laboratório para observar variações táticas e dar oportunidade a jogadores que vêm sendo preparados para a reta final do ciclo. Ainda assim, a expectativa é de uma partida de alto nível, marcada pela dificuldade imposta pelas condições físicas da altitude.

Do lado boliviano, a situação é de absoluta necessidade. A seleção ocupa uma posição intermediária na tabela e precisa da vitória para manter vivo o sonho de disputar a repescagem. A equipe aposta na adaptação ao clima e ao ambiente como vantagem para surpreender os brasileiros. Além disso, conta com o apoio da torcida, que deve lotar o estádio em busca de um resultado histórico.

O confronto acontece em um momento decisivo das Eliminatórias Sul-Americanas. Enquanto Brasil, Argentina e Equador já asseguraram suas vagas, outras seleções brigam ponto a ponto por um lugar direto no Mundial ou na repescagem. A Bolívia, nesse contexto, vê o duelo contra os brasileiros como uma espécie de final antecipada.

A Seleção Brasileira chega embalada por uma campanha sólida e pelo desempenho regular nas últimas rodadas, mas o técnico Carlo Ancelotti reconhece as dificuldades de atuar em La Paz. A adaptação ao ar rarefeito costuma ser um dos principais obstáculos para equipes visitantes, interferindo no ritmo de jogo e exigindo maior preparo físico dos atletas.

O jogo desta terça-feira não é apenas mais uma rodada das Eliminatórias, mas uma oportunidade para a seleção nacional consolidar estratégias e para os bolivianos alimentarem a esperança de classificação. No cenário sul-americano, a partida carrega ingredientes que prometem emoção do início ao fim: de um lado, um Brasil já classificado que busca manter o prestígio; do outro, uma Bolívia que encara a partida como uma última chance de sonhar com o Mundial.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Robinho
Esporte

Justiça mantém Robinho preso no Brasil por estupro na Itália

04/09/2025
Seleção feminina de vôlei
Esporte

Brasil bate a França e encara a Itália na semi do Mundial de Vôlei

04/09/2025
Vôlei Mundial Feminino
Esporte

Brasil x França: onde acompanhar as quartas de final do Mundial de vôlei feminino

03/09/2025
CBF Seleção
Esporte

Ancelotti convoca Seleção Brasileira para jogos finais das Eliminatórias da Copa de 2026

25/08/2025
Goleiro Cássio
Esporte

Goleiro Cássio relata dificuldades para matricular filha com TEA

25/08/2025
Vestbular UFG
Justiça

Justiça Federal garante direito de pessoas com TEA a participarem de vestibular da UFG

09/09/2025
As tarot atuam como pontos de foco para a meditação - (Freepik)
Curiosidades

Meditação e Tarot para encontrar o equilíbrio

09/09/2025
Linval Thompson se apresenta em Goiânia pela primeira vez
Diversão e Arte

Linval Thompson se apresenta em Goiânia pela primeira vez

09/09/2025
A unidade é administrada pela Fundação Pio XII, mesma mantenedora do Hospital de Amor de Barretos (SP),
Geral

Hospital Cora será inaugurado em 25 de setembro em Goiás

09/09/2025
Pesquisa