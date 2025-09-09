Brasil enfrenta Bolívia na altitude de El Alto pelas Eliminatórias

A Seleção Brasileira volta a campo nesta terça-feira (9) para enfrentar a Bolívia em mais um desafio válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no Estádio Municipal de El Alto, localizado a 4.090 metros de altitude, em La Paz, um dos cenários mais desafiadores do futebol mundial. O confronto começa às 20h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV e pelo canal GE TV, no YouTube.

Apesar de já ter garantido vaga no próximo Mundial, o Brasil entra em campo buscando manter a invencibilidade e testar novas formações. O técnico Carlo Ancelotti deve poupar alguns titulares, utilizando o jogo como laboratório para observar variações táticas e dar oportunidade a jogadores que vêm sendo preparados para a reta final do ciclo. Ainda assim, a expectativa é de uma partida de alto nível, marcada pela dificuldade imposta pelas condições físicas da altitude.

Do lado boliviano, a situação é de absoluta necessidade. A seleção ocupa uma posição intermediária na tabela e precisa da vitória para manter vivo o sonho de disputar a repescagem. A equipe aposta na adaptação ao clima e ao ambiente como vantagem para surpreender os brasileiros. Além disso, conta com o apoio da torcida, que deve lotar o estádio em busca de um resultado histórico.

O confronto acontece em um momento decisivo das Eliminatórias Sul-Americanas. Enquanto Brasil, Argentina e Equador já asseguraram suas vagas, outras seleções brigam ponto a ponto por um lugar direto no Mundial ou na repescagem. A Bolívia, nesse contexto, vê o duelo contra os brasileiros como uma espécie de final antecipada.

A Seleção Brasileira chega embalada por uma campanha sólida e pelo desempenho regular nas últimas rodadas, mas o técnico Carlo Ancelotti reconhece as dificuldades de atuar em La Paz. A adaptação ao ar rarefeito costuma ser um dos principais obstáculos para equipes visitantes, interferindo no ritmo de jogo e exigindo maior preparo físico dos atletas.

O jogo desta terça-feira não é apenas mais uma rodada das Eliminatórias, mas uma oportunidade para a seleção nacional consolidar estratégias e para os bolivianos alimentarem a esperança de classificação. No cenário sul-americano, a partida carrega ingredientes que prometem emoção do início ao fim: de um lado, um Brasil já classificado que busca manter o prestígio; do outro, uma Bolívia que encara a partida como uma última chance de sonhar com o Mundial.