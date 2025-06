Brasil garante vaga na Copa. Zagueiro pronto para jogar

Ao vencer a seleção paraguaia por 1 a 0 ontem na Arena Neo Química em São Paulo, a seleção comandada por Carlo Ancelotti se classificou para a Copa do Mundo da América do Norte em 2026. O selecionado brasileiro fez sua melhor partida nos últimos anos, com um time agressivo desde os primeiros minutos do jogo, meio de campo criativo e ataque com quatro jogadores ofensivos. A torcida brasileira ficou satisfeita com o desempenho da seleção, acreditando que o time pode crescer muito ainda até o início da próxima Copa.

O gol do Brasil foi marcado por Vini Jr. ainda no primeiro tempo, mas a vitória foi muito valorizada pela equipe paraguaia, que armou um sistema defensivo muito forte, exigindo do Brasil um futebol inteligente para encontrar alternativas ofensivas para furar o bloqueio do adversário e chegar ao gol que garantiu a vitória brasileira. Ancelotti fez alterações na equipe em relação ao time que empatou com o Equador para praticar um futebol mais envolvente.

Raphinha, que cumpriu suspensão automática, ao lado de Gabriel Martinelli, Matheus Cunha e Vinicius Junior, envolveu a defesa do adversário, com jogadas rápidas e perigosas, levando constante perigo para a meta do goleiro Gatito Fernandez. Resta ao Brasil mais quatro jogos pelas Eliminatórias. Essas partidas servirão para o técnico Carlo Ancelotti conhecer melhor os jogadores brasileiros que ainda não tiveram oportunidade de jogar na seleção.

Titi no BID

Com a contusão dos zagueiros Lucas Ribeiro, Messias e Luiz Felipe, a Diretoria de Futebol do Goiás agiu rápido e acertou com o zagueiro Titi. O jogador foi contratado na última segunda-feira e já está regularizado no Boletim da CBF. Titi estava jogando no Fortaleza, portanto está em condições de fazer sua estreia no jogo de sábado contra o CRB em Maceió. Pelo histórico do zagueiro em suas passagens por Bahia e Fortaleza, o atleta deve assumir uma posição no time titular do Goiás em definitivo. O jogador tem 37 anos e se encontra em ótima fase técnica e física. O Goiás dá uma amostra de que quer menos o título da série B. O time esmeraldino lidera o campeonato brasileiro da segunda divisão com 26 pontos ganhos, enquanto o alagoano ocupa a sétima posição na tabela de classificação com 18 pontos positivos.

Bruno Xavier regularizado

O Vila Nova também tem reforços regularizados para o próximo jogo da série B, contra o América MG sexta-feira no OBA. O centroavante André Luiz e o meia atacante Bruno Xavier já apareceram no BID e estão à disposição do técnico Rafael Lacerda para esta partida. O ambiente no Vila não é dos melhores depois de três derrotas seguidas na competição. O time despencou na tabela, ocupando atualmente a 9ª colocação na competição.

A torcida colorada perdeu a paciência com o técnico Rafael Lacerda. Segundo analistas, Lacerda não tem mais repertório capaz de levar o Vila Nova a uma reação na série B. O time não consegue vencer fora de casa e até mesmo no OBA a equipe foi derrotada em seu último compromisso contra o Novorizontino. Se não vencer o América Mineiro na sexta-feira, a situação de Rafael Lacerda ficará insustentável.

MOSAICO

+++ Um torcedor de arquibancada é hoje o goleiro titular do Atlético. Trata-se de Leo Rosa. O goleiro jogou no último domingo na vitória contra o Athlético Paranaense, mas antes de se tornar atleta profissional, era torcedor nas arquibancadas do Antônio Accioly.

+++ Ainda longe de ser espetacular, o futebol praticado ontem a noite contra o Paraguai deixou o sentimento de esperança no torcedor brasileiro. Com Ancelotti, o Brasil sonha em voltar a ser campeão mundial.

+++ Depois de quatro rodadas, três clubes trocam de técnico na Divisão de Acesso do campeonato goiano. Morrinhos, Iporá e Tupy de Jussara estão de técnicos novos para tentar melhorar o desempenho das equipes na competição.

+++ Paulo Rogério Pinheiro será aclamado presidente do Conselho Deliberativo do Goiás na próxima sexta-feira. Só burocracia, porque o novo presidente já está escolhido.

+++ Sérgio Rassi se manifestou sobre a impossibilidade de registrar a chapa de oposição em função das atuais exigências do Estatuto. São 400 sócios aptos ao voto, mas para registrar uma chapa é preciso 250 assinaturas. Essa matemática inviabiliza o registro de uma segunda chapa.

+++ Com sua elegância e lhaneza no trato, Sérgio Rassi não vai conseguir romper com esse sistema. Só uma decisão da justiça poderá por fim ao sistema eleitoral antidemocrático que impera no Goiás há muitos anos.

+++ A imprensa esportiva de Goiás já foi muito melhor. Nos tempos de Draulas Vaz, Manoel de Oliveira, Edson Rodrigues, Ney Fernandes, Adolfo Campos, Levy de Assis, Jurandir Santos e Ledes Gonçalves, o rádio esportivo goiano era um dos melhores do Brasil.