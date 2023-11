Brasil lidera ranking de violência escolar e tema é discutido em Goiás

Goiânia sediou nesta quinta-feira, 23, o 2º Seminário Educação do Futuro, que trouxe como temática para este ano a “Violência nas Escolas”. Em parceria com o Instituto Verbena da Universidade Federal de Goiás (UFG), o evento idealizado pela Megasoft Informática, criadora do MegaEduca, sistema de gestão escolar adotados em municípios goianos, reuniu na sede da empresa, gestores, líderes da educação municipal de Goiás, além de palestrantes especialistas no tema.

Divulgado em julho de 2023 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, abordou a violência nas escolas com base nas percepções de diretores escolares sobre a violência e condições de segurança nas instituições de ensino. Os dados mais alarmantes são de um estudo global da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) de 2019 onde mostra que o Brasil tem os índices mais altos do mundo no ranking das agressões contra professores.

Palestrante no seminário, a mestre em desenvolvimento econômico e com mais de 15 anos de atuação na direção escolar Estela Mares apresentou dados deste mesmo estudo da OCDE. Nele, as escolas brasileiras são ambientes mais propícios ao bullying e à intimidação do que a média internacional e ainda, 28% dos diretores escolares brasileiros relataram ter testemunhado situações de intimidação ou bullying entre alunos, o dobro da média da OCDE.

A professora avalia que diante de comprovações tão alarmantes sobre o mapa da violência nas escolas brasileiras, o seminário Educação do Futuro é uma iniciativa de grande reconhecimento para falar diretamente com gestores da rede municipal. “O gestor de educação precisa administrar tudo o que ocorre na escola. Quem escolhe a educação para atuar profissionalmente precisa ter a sensibilidade para entender a necessidade do outro, especialmente crianças e adolescentes, porque o diretor da escola é antes de tudo um educador”, ressalta Estela.

Desafios

Coordenadora de formação no Instituto Verbena da UFG, Juliana Terra Borges destaca que em meio aos desafios enfrentados pela sociedade, a questão da violência nas escolas se torna uma pauta de grande relevância para os gestores. “Nesse contexto, a realização de um evento voltado para o tema é de suma importância para a conscientização, o diálogo e desempenha um papel crucial na discussão para a promoção de ambientes educacionais que cultivam o respeito, a empatia e o bem-estar de todos os envolvidos”, avalia a representante da UFG.

Amarilcio Corbiniano é líder do MegaEduca Desenvolvedor, software desenvolvido pela Megasoft para atender as demandas na gestão educacional, e esteve à frente da organização do evento. Ele destacou que a Megasoft atua em vários municípios goianos com o MegaEduca, um sistema que automatiza os procedimentos burocráticos de uma escola. “Dessa forma, o gestor dispõe de informações precisas e em tempo real, o que pode contribuir na gestão de conflitos, uma vez que sobre mais tempo para formar estratégias no combate à violência”, afirma.

Para Daniel Martins, Ceo da Megasoft, o evento oportunizou o diálogo sobre as questões relacionadas à violência nas escolas. O fundador da pioneira no mercado goiano, destaca que esta é uma preocupação geral que requer a colaboração ativa de todos os setores da sociedade. “A participação da sociedade organizada é fundamental para tornar nossas instituições de ensino lugares seguros e acolhedores para todos”, afirma Daniel Martins.

Participaram ainda das palestras, Maria Antônia Gomes, mestre em educação e a assessora pedagógica do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego), a especialista em Criminologia e Segurança Pública, Cristiane Bianco e a guarda civil metropolitana Luiza Pereira, Coordenadora da Patrulha Mulher Mais Segura em Goiânia.

Estiveram presentes no seminário, através de seus gestores e líderes da área da educação, os municípios de Firminópolis, São Simão, Caçu dentre outros. Ivônia Maria é secretária de educação e vice-prefeita do município de Firminópolis e avalia que o seminário é uma importante iniciativa porque trouxe, além de informações, uma dinâmica de como lidar com algumas situações vividas porque quem está à frente da educação. “Um verdadeiro crescimento, no próximo ano certamente conseguiremos trazer à Goiânia, para o seminário, professores e coordenadores”, diz Ivônia.