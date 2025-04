Brasil tem mais de 335 mil pessoas em situação de rua

O número de pessoas vivendo em situação de rua no Brasil chegou a 335.151 em março deste ano, de acordo com dados do Cadastro Único (CadÚnico) analisados pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua (OBPopRua/UFMG). O levantamento, divulgado nesta segunda-feira (14), aponta um aumento de 0,37% em relação a dezembro de 2024, quando havia 327.925 pessoas cadastradas nessa condição.

A comparação com a série histórica impressiona: o número atual é 14,6 vezes maior do que o registrado em dezembro de 2013, quando havia cerca de 22,9 mil pessoas em situação de rua no país.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), a retomada das capacitações para entrevistadores e operadores do CadÚnico a partir de 2023 tem reforçado a coleta de dados nos municípios. A pasta também atribui a subnotificação dos anos anteriores ao enfraquecimento das políticas de atualização cadastral durante a gestão federal entre 2019 e 2022.

Perfil da população

A maioria da população em situação de rua no país é composta por pessoas adultas de 18 a 59 anos (88%). Crianças e adolescentes representam 3% do total, enquanto idosos somam 9%. Do total registrado em março, 84% são homens. A desigualdade racial também se manifesta nesse cenário: a maioria é formada por pessoas negras, com baixa escolaridade. Mais da metade (52%) não concluiu o ensino fundamental ou não tem instrução — o dobro da média nacional, segundo o Censo 2022 do IBGE.

Em relação à renda, 81% sobrevivem com até R$ 109 por mês, o que representa apenas 7,18% do salário mínimo vigente (R$ 1.518).

Distribuição geográfica

A Região Sudeste concentra a maior parte da população em situação de rua, com 208.791 pessoas — o equivalente a 63% do total. Em seguida estão o Nordeste (14%), Sul (13%), Centro-Oeste (6%) e Norte (4%).

Quatro em cada dez pessoas em situação de rua estão no estado de São Paulo (42,82%). Na sequência vêm Rio de Janeiro (10%) e Minas Gerais (9%).

Entre as capitais, São Paulo lidera com 96.220 pessoas em situação de rua, seguida por Rio de Janeiro (21.764), Belo Horizonte (14.454), Fortaleza (10.045), Salvador (10.025) e Brasília (8.591).

Cidades com maior proporção por habitantes

Boa Vista (RR) apresenta a maior proporção de pessoas em situação de rua: 20 para cada mil habitantes. Em São Paulo, são oito por mil; em Florianópolis, sete; e em Belo Horizonte, seis.

Violência e vulnerabilidade

O relatório também evidencia a violência sofrida por essa população. Entre 2020 e 2024, foram registradas 46.865 denúncias no Disque 100, serviço do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. As capitais concentram 50% dos casos, sendo São Paulo (8.767) a cidade com mais ocorrências, seguida de Rio de Janeiro (3.478), Brasília (1.712), Belo Horizonte (1.283) e Manaus (1.115).

A maior parte das vítimas tem entre 40 e 44 anos. As agressões ocorrem principalmente em vias públicas, mas também há registros preocupantes em abrigos, unidades de saúde, centros de referência e até órgãos públicos.