Brasília completa 65 anos: relembre o nascimento político da nova capital

Brasília celebra nesta segunda-feira (21) seus 65 anos de fundação. Muito além da inauguração da nova capital federal, a data também simboliza a transferência oficial dos poderes da República para o coração do Brasil. O Poder Legislativo teve sua primeira sessão solene no recém-construído Palácio do Congresso Nacional.

Em 21 de abril de 1960, o então vice-presidente da República, João Goulart, que na época também acumulava o cargo de presidente do Senado, abriu os trabalhos no novo Congresso. A sessão histórica contou com a presença do presidente Juscelino Kubitschek, idealizador da capital, além de líderes políticos e autoridades de diversos países.

No discurso de abertura, Goulart destacou o esforço coletivo para tornar realidade a cidade que simbolizava, segundo ele, “a perseverança, o devotamento e a capacidade de ação do trabalhador brasileiro”. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, reconheceu que muitos duvidaram da viabilidade do projeto, mas celebrou a conquista como um “instrumento de ação” para o país.

O senador Filinto Müller, então vice-presidente do Senado, lembrou que a mudança representava o “sonho secular dos estadistas brasileiros” e exaltou o empenho do Congresso na consolidação de Brasília como capital.

Arquitetura com significado político

O Palácio do Congresso Nacional, projetado por Oscar Niemeyer, foi idealizado para unir, num mesmo espaço físico, Senado e Câmara dos Deputados — um gesto arquitetônico e simbólico que influenciou as relações entre as duas Casas Legislativas. A construção ocupa um dos vértices da Praça dos Três Poderes, junto ao Palácio do Planalto (Executivo) e ao Supremo Tribunal Federal (Judiciário), refletindo o equilíbrio entre os pilares da democracia brasileira.

Para o consultor legislativo Marcos Magalhães, a inauguração do Congresso em Brasília não foi apenas um evento formal, mas a concretização de um novo modelo de funcionamento do Estado, com os três poderes convivendo de forma próxima e planejada.

O som do discurso de João Goulart pode ser ouvido hoje graças ao trabalho de resgate do portal Arquivo Sonoro, da Câmara dos Deputados. Um trecho perdido da gravação original foi recriado por inteligência artificial, garantindo a preservação completa desse momento histórico.

