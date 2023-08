Cachoeira Alta realiza eleições suplementares neste domingo (06)

O município de Cachoeira Alta realiza, neste domingo (06), eleições suplementares. O novo pleito acontece por causa da cassação dos diplomas do prefeito e vice-prefeito Rodrigo Miranda Mendonça e Eduardo Correia Almeida.

Disputam o pleito três coligações: Juntos por Cachoeira Alta, com Clovis de Oliveira (PSDB) a prefeito e Claudia Regina da Costa Severino (PP) à vice; Unidos para Reconstruir, com Marcelo Paula (MDB) e Michele Alves (Patriota); e Unidos em um Novo Caminho, com os candidatos Tiago Ramalho de Araújo (Pode) e Vinicius Timbete (PDT).

São quatro locais de votação: Colégio Estadual Deputado Manoel da Costa Lima, Creche Municipal Aurora Alves Merência, Escola Estadual Jacy Paraguassu e Escola Municipal Pedro Ludovico. A apuração será ainda no domingo.

Quem for eleito irá cumprir o mandato até dezembro de 2024.