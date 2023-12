Cadastro antecipado para matrículas de estudantes novatos em escolas e Cmeis de Goiânia começa amanhã

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), inicia amanhã, às 8h, a fase de cadastro antecipado de matrícula para escolas, Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e Centros de Educação Infantil (CEIs). O processo de matrícula e solicitação de vagas para 2024 é totalmente online.

As famílias terão mais de um mês para realizar o cadastro antecipado, que deve ser feito até a data da pré-matrícula, dia 8/1 para escolas e 11/1 para Cmeis. A primeira etapa do cadastro antecipado é o preenchimento de formulário que está disponível no site da SME, por meio do portal sme.goiania.go.gov.br. Ao entrar no site, basta clicar na opção “E-matrícula” e no banner “Cadastro Antecipado”.

Nesta etapa, as famílias inserem informações pessoais das crianças e estudantes no sistema da SME e informam se fazem parte dos grupos com prioridade de acesso às vagas na Educação Infantil.

Passo a passo

Passo 1:

No formulário, são solicitados os dados da criança (Dados do Candidato), incluindo o Cadastro de Pessoa Física (CPF), número do cartão do SUS, além de contatos telefônicos e endereço com CEP. Além dos dados do candidato, há um campo com o título “Dados do Responsável”, onde é necessário incluir nome, CPF, telefone e grau de parentesco com a criança.

Passo 2:

Nesta fase, o solicitante da vaga pode marcar uma das quatro opções de trabalho para que possa ser inserida nos grupos prioritários da Prefeitura de Goiânia:

– A mãe é trabalhadora autônoma e pode comprovar comprovante de pagamento de contribuição ao INSS ou Declaração de Regularidade de Situação do Contribuinte Individual atualizada;

– A mãe é trabalhadora e pode comprovar com carteira de trabalho ou contracheque;

– A mãe é trabalhadora, recebe Benefício de Prestação Continuada e pode comprovar com extrato do INSS e cartão de recebimento do BPC;

– Não é trabalhadora ou não pode comprovar.

Depois de marcar uma das opções, podem ser anexados até 5 documentos para comprovar a situação de trabalho e integrar os grupos prioritários de vagas da Educação Infantil, que correspondem a 50% das vagas, destinadas de acordo com a Portaria nº 434, de 26 de outubro de 2021.

Passo 3:

Em seguida, são solicitados dados socioeconômicos. Nesta fase, as famílias informam itens referentes à renda, tipo de moradia, como é a fonte de energia elétrica e abastecimento de água, serviço de coleta de lixo e se tem acesso à internet.

Após inserir os dados, é só concordar com termo de aceite e salvar as informações. O sistema abre uma nova tela com um número de protocolo. Para os beneficiários do programa Bolsa Família/Auxilio Brasil, caso o sistema não faça a validação automática, os responsáveis deverão confirmar os dados em uma das Coordenadorias Regionais de Educação (CREs), até a data do início da pré-matrícula. Se for beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC), a família terá que confirmar os dados também em uma das CREs.

Confira o endereço de todas as Coordenadorias Regionais de Educação para confirmação das informações cadastrais em caso de grupos prioritários:

–CRE Brasil de Ramos Caiado

Telefone: 62 3558-5681 / 3558-5684

Endereço: Rua Professor Lázaro Costa, quadra 167, lote 10 – Cidade Jardim

–CRE Central

Telefone: 62 3524-1664 / 1729 / 1730

Endereço: Rua 243, quadra 77, lotes 26-29 – Leste Universitário

–CRE Jarbas Jayme

Telefone: 62 3524-1720 / 1722

Endereço: Rua C-75, QD. APM, Lt. APM – Setor Sudoeste

–CRE Maria Helena Batista Bretas

Telefone: 62 3524-2490 / 2491

Endereço: Avenida Goiás Norte, quadra 68, lote 01 – Setor Urias Magalhães

– CRE Maria Thomé Neto

Telefone: 62 3524-5622 / 2202 / 5636

Endereço: Rua C-165, quadra 588, lote APM – Nova Suíça