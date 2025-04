Caiado afirma que nova federação tem força para influenciar as mudanças que Brasil espera

Surge nesta terça-feira (29/4) o maior bloco partidário do país, com a criação da federação composta pelo União Brasil e o Partido Progressistas. Juntas, as duas siglas terão 108 deputados federais, 14 senadores, seis governadores e 1.330 prefeitos. “Uma enorme força legislativa que nos proporciona a oportunidade única de influenciar os rumos do Brasil, que clama por mudanças”, destaca o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), em carta aberta dirigida ao Partido Progressistas.

No texto, o governador lembra que União Brasil e Progressistas têm raízes na mesma base conservadora, nasceram do mesmo berço de ideias, defendendo o livre mercado e o desenvolvimento com justiça social. Assim, os integrantes das duas siglas, a partir de agora, devem trabalhar com respeito e diálogo a fim de fazer as melhores escolhas de candidatos aos governos estaduais e ao Senado Federal.

Com convicção de que essa união abre caminho a uma candidatura própria à presidência da República, Caiado ressalta ser pré-candidato a presidente e se coloca à disposição como alternativa que represente a mudança almejada por todos. “Juntos, podemos construir um Brasil mais seguro, justo e que ofereça vida melhor para os brasileiros. É chegada a hora de colocarmos mãos à obra. Debater os próximos passos, pensar numa postura de afastamento do Governo Federal, um governo que, definitivamente, não consegue atender aos anseios do nosso povo”, destaca.

A federação União Progressista será formalizada em ato solene, no Salão Nobre do Congresso Nacional, às 15h desta terça. Confira a carta divulgada pelo governador Ronaldo Caiado:

Carta aberta às amigas e aos amigos do Partido Progressistas

A partir dessa semana, o União Brasil e o Partido Progressistas se unem para formar uma Federação Partidária extremamente poderosa, que representa um marco e uma virada na política do país. União Brasil e Progressistas tem raízes na mesma base conservadora, nasceram do mesmo berço de ideias, defendendo o livre mercado e o desenvolvimento com justiça social.

Com a nova Federação, nos tornamos a maior representação partidária do país, com 109 deputados e 14 senadores. Uma enorme força legislativa, que nos proporciona a oportunidade única de influenciar os rumos do Brasil, que clama por mudanças.

Precisamos construir essa mudança a partir dos estados. É fundamental que, a partir de agora, trabalhemos com respeito e diálogo entre os diretórios, para que possamos fazer as melhores escolhas dos candidatos aos governos estaduais e ao Senado.

E não há como não expressar também a convicção de que essa união abre caminho para uma candidatura própria à presidência da República. Como sabem, já coloquei meu desejo de disputar e lancei minha pré-candidatura a presidente. Com humildade, coloco-me à disposição para ser uma alternativa que represente a mudança que tanto desejamos. Juntos, podemos construir um Brasil mais seguro, justo e que ofereça vida melhor para os brasileiros.

É chegada a hora de colocarmos mãos à obra. Debater os próximos passos, pensar numa postura de afastamento do Governo Federal, um governo que, definitivamente, não consegue atender aos anseios do nosso povo. E com independência e determinação, construirmos uma plataforma sólida de mudança, que faça o Brasil ser forte e respeitado de novo e que dê melhores condições de vida a cada brasileiro.

Contem com este aliado. Vamos juntos nessa caminhada!

Ronaldo Caiado

Governador de Goiás