Caiado anuncia largada do Sertões 2025 em Goiânia

O governador Ronaldo Caiado apresentou, nesta sexta-feira (25/7), os detalhes da 33ª edição do Sertões, maior rally das Américas, que volta a ter largada em Goiânia após sete anos. A coletiva de lançamento foi realizada no mezanino do Estádio Serra Dourada — local de partida da competição no próximo domingo (27/7) — e reuniu imprensa, organizadores, pilotos e autoridades.

“Goiás se sente honrado em mais uma vez sediar essa largada. Isso gera impacto direto na economia local: ocupação de hotéis, restaurantes, oficinas, postos de combustível E, além disso, fortalece a imagem de Goiânia como cidade-sede de grandes eventos”, afirmou Caiado, que destacou o legado social da competição. “O Governo de Goiás está 100% envolvido para que este evento realmente aconteça de forma a mostrar para o mundo o quanto nós, aqui, somos preocupados com a nossa realidade social”, ressaltou.

Com investimento de R$ 1,75 milhão do Governo de Goiás, por meio da Goiás Turismo, a edição 2025 do rally percorrerá 3.482 quilômetros, cruzando seis cidades em cinco estados — Goiás, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Alagoas — até a chegada em Marechal Deodoro (AL), no dia 3 de agosto. “Hoje, a largada é no Serra Dourada, no ano que vem a arrancada será no Autódromo Internacional Aryton Senna – o mais moderno e único certificado para todas as categorias”, completou o chefe do Executivo goiano.

A CEO do Sertões, Leonora Guedes, que é goiana, também destacou a importância da parceria com o Governo de Goiás. “É a primeira vez que largamos de Goiânia liderados por uma goiana. E isso me enche de orgulho. A minha corrida é fora das pistas — e quem me acompanha sabe que é bem acelerada também. Mas o que me move é o amor pelo Sertões e pelo Brasil”, disse Leonora. “Se não fosse o apoio do Governo de Goiás e a hospitalidade do povo goiano, não teríamos tido tantas largadas aqui. Esta é a 17ª vez que saímos de Goiânia, o que consolida a cidade como capital do rally no Brasil”, reconheceu.

A estrutura do evento mobiliza uma caravana de aproximadamente 2.500 pessoas e conta com área total de 60 mil m² no entorno do estádio, que abriga boxes, motorhomes e a base das equipes. Entre as iniciativas paralelas promovidas pelo rally estão atendimentos de saúde especializados em parceria com o SUS, distribuição de absorventes no projeto Carência Menstrual, o Rally da Educação, o Concurso Sabores dos Sertões e o Concurso de Artes, que envolvem comunidades locais ao longo do percurso.

Além disso, o público que visitar o estacionamento do Estádio Serra Dourada poderá participar de uma série de atrações interativas. No estande da Goiás Turismo, o visitante encontrará simuladores de corrida, estações gamers, pista de autorama, cenários para fotos com itens do rally, jogos e distribuição de brindes sustentáveis, como lixeiras ecológicas. “É um estande moderno, onde todos podem visitar e participar. Nós temos macacões para as pessoas tirarem foto com o UTV e simuladores de corrida”, concluiu Roberto Naves, presidente da autarquia.

O Super Prime, evento preliminar que define a ordem de largada da competição, será realizado no sábado (26/07), às 17h, na Área Flamboyant, ao lado do Centro Cultural Oscar Niemeyer. A entrada será mediante a doação de alimentos, que serão repassados à OVG.

