A Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) continuará funcionando em sede alugada, mesmo após o prefeito Sandro Mabel (UB) ter anunciado, em janeiro deste ano, que todas as secretarias de Goiânia seriam transferidas para o Paço Municipal como medida para cortar gastos com aluguéis. Outras secretarias seguem em prédios alugados sem previsão de transferência.

A SET, comandada por Tarcísio Abreu, firmou novo termo aditivo ao contrato de locação, com reajuste do valor mensal para R$ 110.680,00, totalizando R$ 1.328.160,00 para os próximos 12 meses.

O documento foi publicado no Diário Oficial do Município no dia 23 de julho de 2025 e faz referência ao Processo SEI nº 24.13.000006827-5. Trata-se do 5º Termo Aditivo de Rerratificação ao contrato de número 020/2020, firmado com a empresa Ventura Empreendimentos e Participações Ltda. O reajuste foi embasado no Laudo de Avaliação de Imóveis Urbanos nº 115/2024.

Em reportagem publicada pela Tribuna do Planalto em 26 de abril, foi mostrado que, mesmo após a promessa de desocupar imóveis alugados, secretarias como a SET, a Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMA) e a de Políticas para as Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) continuavam operando fora do Paço.

Na ocasião, o levantamento feito no Portal da Transparência apontou que essas três pastas somaram R$ 439.620,00 em gastos com aluguel apenas no primeiro trimestre de 2025. A estimativa para o ano é de cerca de R$ 2 milhões.

A reportagem também destacou que, no dia 31 de março, Mabel participou da inauguração do novo Centro de Controle Operacional (CCO) da SET, instalado justamente na sede alugada da pasta, na BR-153, no Setor Alto da Glória, um dos prédios que, segundo o prefeito, seriam desocupados para reduzir despesas.

Questionada à época, a SET respondeu à Tribuna do Planalto que cumpriria integralmente as determinações da administração central “sem qualquer obstáculo ou objeção quanto à mudança”.

Em nova manifestação pública no dia 22 de abril, por meio das redes sociais, Mabel reafirmou que “todas as secretarias vão vir para cá [Paço]” e que a prefeitura trabalha para adequar o prédio para receber cerca de 1,5 mil servidores.

Segundo ele, a centralização é uma medida impopular, mas necessária para dar novo ritmo à gestão. Apesar disso, o novo aditivo contratual da SET indica que a pasta continuará fora do Paço por pelo menos mais um ano.

Pastas em sedes alugadas

Após a publicação da reportagem em abril, novas movimentações financeiras indicam que a AMMA e a SEMASDH também seguirão em prédios alugados. A Secretaria de Políticas para as Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos empenhou, em 11 de junho, R$ 131.400,00 referentes aos aluguéis dos meses de julho, agosto e setembro de 2025. Em maio, a pasta já havia pagado R$ 23.881,76 pelo aluguel de um galpão.

Já a Agência Municipal do Meio Ambiente empenhou R$ 18 mil em 25 de junho, também para cobrir despesas com aluguel da sede administrativa, localizada na Rua 66, esquina com Rua 55, no Setor Central. O valor corresponde aos meses de julho, agosto e setembro de 2025.

As informações reforçam que, mesmo com o discurso de desmobilização de contratos locatícios, as três pastas continuam fora do Paço e com compromissos financeiros formalizados para os próximos meses.

A Tribuna do Planalto solicitou à Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria de Comunicação, esclarecimentos sobre o estágio da transferência dessas secretarias, os custos totais atualizados com aluguel e se há alteração na meta de economia anunciada no início do ano. Também foram procuradas todas as secretarias mencionadas e a assessoria de imprensa do prefeito Sandro Mabel.

A AMMA afirmou que a transferência de local da sede da Agência Municipal do Meio Ambiente ainda não possui uma data definida para ocorrer. “Assim que a data for estabelecida, informaremos”.

