Secretarias seguem fora do Paço após quatro meses do anúncio de corte de aluguéis

Passados quase quatro meses da promessa feita pelo prefeito Sandro Mabel (UB) de acabar com os contratos de aluguel de prédios que abrigam secretarias municipais, a Prefeitura de Goiânia continua gastando cerca de R$ 500 mil a cada três meses para manter sedes de pastas espalhadas pela cidade. A proposta de transferir todas as estruturas para o Paço Municipal em até 30 dias foi anunciada por Mabel no dia 1º de janeiro, durante a primeira reunião com secretariado.

Na época, o prefeito foi enfático ao dizer que a reformulação no Paço Municipal acabaria com “esse monte de salinha” para abrigar as pastas que funcionam em espaços locados. “Eu quero acabar com esses aluguéis que nós temos na cidade inteira. Quase meio milhão de aluguel que a gente paga por mês ou até mais. Aqui tem espaço pra todo mundo. Todos os andares serão abertos”, afirmou à imprensa.

Apesar do discurso, as secretarias de Engenharia de Trânsito, a pasta de assistência social e a Agência Municipal de Meio Ambiente (AMMA) seguem instaladas em prédios alugados. Já a promessa de economia e maior integração entre os órgãos públicos, por enquanto, permanece no campo das intenções.

Em 31 de março, Mabel inaugurou o novo Centro de Controle Operacional (CCO) no prédio alugado que abriga a Secretaria Municipal de Engenharia de Tráfego (SET), um dos imóveis que seriam desocupados para corte de despesas.

A Tribuna do Planalto levantou, no Portal da Transparência da Prefeitura de Goiânia, os valores empenhados e/ou liquidados para a manutenção das estruturas alugadas entre janeiro e março de 2025.

A Secretaria Municipal de Engenharia e Trânsito, com sede na BR-153, no Setor Alto da Glória, tem um custo mensal de R$ 55.340,00, totalizando R$ 166.020,00 no período de três meses. A pasta já liquidou os aluguéis deste período e reservou orçamento para os meses de abril a junho.

A Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMA), no centro, paga mensalmente R$ 44.700,00 pela sede administrativa e R$ 2.700,00 pela garagem, totalizando R$ 142.800,00 em três meses. A agência prevê quitar estes mesmos valores no próximo trimestre.

Já a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH), que tem uma locação mensal de R$ 43.800,00, somou R$ 131.400,00 no mesmo período. Os aluguéis de janeiro e fevereiro foram quitados pela pasta no dia 13 de março e do último mês está previsto.

Com isso, o total gasto com aluguel de sedes da SET, AMMA e SEMASDH foi de R$ 439.620,00 nos três primeiros meses da atual administração.

Quando prometeu reorganizar o Paço, Mabel não detalhou quais prédios custavam meio milhão ao mês, mas mencionou que na gestão de Rogério Cruz (Solidariedade) foi alugado um imóvel para a Secretaria Municipal de Esportes (SMESP) por R$ 20 mil mensais.

O Portal da Transparência da Prefeitura de Goiânia registra um pagamento de R$ 13.682,35 referente ao IPTU do imóvel que abrigava a SMESP em fevereiro de 2025. Não há informações sobre o valor do aluguel, embora a pasta assuma a responsabilidade pelo imóvel e mantenha as atividades no mesmo local, no Setor Marista.

Após entrega de galpões alugados, outros são mantidos

No final de janeiro, o prefeito anunciou, em ação acompanhada pela imprensa, a devolução de dois galpões alugados pela Secretaria Municipal de Educação (SME), no Setor Santa Genoveva, com custo mensal informado à época de R$ 111 mil. Já em fevereiro, a administração distribuiu em nota à imprensa uma estimativa de economia anual de R$ 15 milhões por ano com a desocupação de imóveis alugados pela prefeitura.

“São dez anos de aluguel só para guardar coisas velhas e imprestáveis, com os galpões cheios de entulhos. O aluguel somente desses dois galpões chegava a aproximadamente R$ 120 mil por mês, dinheiro que estaremos economizando com a desocupação e entrega ao proprietário. Com todos os galpões alugados (cerca de 16 unidades), a prefeitura paga R$ 1,2 milhão por mês. São R$ 15 milhões por ano, dinheiro que poderia ter sido destinado a áreas essenciais como saúde”, afirmou o prefeito, acrescentando que todos eles seriam entregues aos seus donos.

Na época, o secretário de Administração (Semad), Celso Dellalibera acrescentou que um Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação situado nas proximidades da Avenida Perimetral estava sendo desocupado para ser entregue ao proprietário. “Pelo nosso cronograma, todos os galpões deverão ser desocupados em até seis meses”, estimou.

Este imóvel, composto por três galpões, foi alugado pelo vereador Welligton Bessa (DC) em 27 de fevereiro de 2023, à época como secretário de Educação do governo de Rogério Cruz. O custo global do contrato para 60 meses foi estimado em R$ 5.088.480,60, com previsão de atualização inflacionária anual.

Bessa tem sido um dos principais defensores da atual gestão e chegou a ser tratado por outro parlamentar como vice-líder do prefeito, ao apoiar a devolução de um prédio alugado pela SME, onde funciona há 19 anos o CMEI Orlando Alves Carneiro.

O conjunto de galpões da Perimetral pertence à família do ex-deputado federal Pedrinho Abrão e teve como representante do negócio uma das filhas que administra a empresa Aspam Participações Ltda, Alessandra Azeredo Coutinho Abrão.

Apesar da promessa de rescisão contratual, em 14 de fevereiro de 2025 a Secretária Municipal de Educação, Giselle Pereira Campos Faria, assinou um termo aditivo ao contrato para alterar apenas o índice utilizado para reajustar o valor do aluguel, de Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) para Índice de Preços ao Consumidor (IPCA). Já no dia 18 de março de 2025, a SME realizou empenho parcial para quitar a despesa de R$ 254,4 mil referente aos três galpões na Avenida Perimetral Norte.

A Prefeitura de Goiânia mantém outros almoxarifados alugados, sendo um no centro para SME e outro no Jardim Petrópolis para a SEMASDH.

Resposta

A reportagem busca informações sobre a devolução de prédios alugados pela Prefeitura de Goiânia desde 10 de abril, mas não houve retorno da Secretaria de Comunicação. AMMA, SET E SEMASDH foram procuradas para comentar.

A SET respondeu que seguirá integralmente as determinações da administração central sem qualquer obstáculo ou objeção quanto à mudança. A AMMA informou estar pronta para realizar a mudança que for determinada tão logo seja definida pelo chefe do Executivo Municipal. Semasdh não respondeu.

A Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que os dois galpões do Setor Santa Genoveva foram encerrados e os últimos pagamentos realizados. Em relação ao galpão da Perimetral, informou que já desocupou cerca de 50% do espaço, inclusive com distribuição de livros que estavam armazenados.

Na última terça-feira (22), o prefeito Sandro Mabel (UB) publicou um vídeo nas redes sociais em que afirmou que “todas as secretarias vão vir para cá”. Segundo ele, a prefeitura terá novo ritmo de trabalho, apesar de reconhecer a mudança como medida impopular. “Bora que foguete não tem ré.”

Neste sábado (26), a Prefeitura de Goiânia divulgou nota à imprensa informando que trabalha para adequar o Paço Municipal para receber outras secretarias e cerca de 1,5 mil trabalhadores.