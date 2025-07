Caiado anuncia linha de crédito diante de crise causada pelo tarifaço de Trump

Diante da crise econômica gerada pelas tensões entre Brasil e EUA, o governador Ronaldo Caiado (União) anunciou linha de crédito com juros abaixo do mercado. Segundo ele, a iniciativa visa proteger trabalhadores e empresas do estado contra os efeitos negativos da crise internacional e evitar demissões em massa e fechamento de negócios.

Em vídeo publicado nas redes sociais neste sábado (19), o governador afirmou que as soluções para os desafios econômicos do país devem partir do esforço interno, e baixou o tom em relação ao governo federal.

“Como o governo federal, não esboça nenhuma ação, como governador de Goiás determinei a abertura de uma linha de crédito com taxas inferiores às de mercado e a criação de um grupo de trabalho com representantes do governo e da iniciativa privada para avaliação de medidas adicionais que possam proteger a economia goiana”, disse.

Segundo ele, o grupo de trabalho será responsável por estudar alternativas para enfrentar e superar a crise que se anuncia, garantindo a preservação dos empregos e o cuidado com as famílias goianas. “O momento é de pensar nas pessoas, cuidar das famílias e preservar empregos”, ressaltou Caiado.

Empresas exportadoras

O pacote estadual inclui uma linha de crédito voltada a empresas goianas com alta exposição nas exportações aos Estados Unidos, especialmente do setor agroindustrial, que está entre os mais atingidos pela sobretaxa de 50% sobre commodities como soja, carne e derivados do aço.

As condições do crédito foram estruturadas a partir de um fundo de fomento baseado no crédito de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) de exportação, sem aporte direto de recursos públicos.

A taxa de financiamento será inferior a 10% ao ano — pelo menos três pontos percentuais abaixo das linhas subsidiadas por programas federais, como Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Plano Safra e fundos constitucionais.

A contrapartida exigida das empresas é a manutenção dos empregos durante o período de acesso ao crédito. Além disso, está prevista a criação de um fundo de garantia voltado a pequenos e médios empresários, com o objetivo de alavancar a oferta de crédito por parte da iniciativa privada.

Política

Sobre a crise política decorrente do cenário internacional, o governador disse que segue “os ensinamentos de Carlos Lacerda de que não se comenta estando fora do país”. Ele retorna do Japão, onde está em missão oficial, na próxima terça-feira e disse que vai se posicionar sobre o tema.

Na semana passada, Caiado sugeriu que o Congresso Nacional assuma a condução do diálogo com Washington, em nome da sociedade brasileira. Na ocasião, ele acusou Lula de provocar o governo americano e comparou sua estratégia à do ex-presidente venezuelano Hugo Chávez. Para Caiado, a crise poderia ter sido evitada com mais responsabilidade diplomática.

Pesquisa Quaest desta semana mostra que o esforço de comunicação do governo federal em torno da soberania brasileira tem refletido positivamente na aprovação do presidente, enquanto que Bolsonaro e aliados têm sofrido desgastes.