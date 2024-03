Caiado anuncia medidas de proteção econômica para produtores de leite em Goiás

O governador Ronaldo Caiado anunciou, nesta segunda-feira, 25, durante evento na Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), medidas destinadas a proteger os produtores de leite do Estado. As ações incluem a retirada de benefícios fiscais de laticínios que importam leite e derivados, em favor dos produtores goianos, bem como a concessão de linhas de crédito vantajosas e apoio financeiro para a compra de produtos no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

Caiado afirmou durante o evento que tais medidas visam corrigir injustiças e equilibrar a relação entre indústria e produtores locais. As mudanças, fruto de estudos das secretarias da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) e Economia, serão implementadas por meio de alterações legislativas e decretos.

A iniciativa foi amplamente celebrada pelos produtores presentes, com José Mário Schreiner, presidente da Faeg, destacando que tais ações beneficiarão significativamente as famílias que dependem da produção de leite em Goiás.