Caiado anuncia Ratinho Junior para Infraestrutura em eventual governo

O candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) anunciou o governador do Paraná, Ratinho Junior, do mesmo partido, como futuro ministro da Infraestrutura caso vença as eleições de 2026. O convite foi apresentado em vídeo divulgado nesta terça-feira (1º) e aceito pelo paranaense.

Segundo Caiado, Ratinho ficaria responsável pelas políticas federais para rodovias, ferrovias e hidrovias. O candidato relacionou a escolha ao desempenho do Paraná na área de infraestrutura e à experiência administrativa do governador, que está no segundo mandato.

“Vai ser uma honra o Brasil ter você no comando do Ministério da Infraestrutura. Você vai comandar todas as rodovias, ferrovias, hidrovias e daí por diante”, afirmou Caiado.

Durante o anúncio, o candidato também defendeu a melhoria da logística para reduzir custos e facilitar o escoamento da produção até os portos. A equipe de campanha citou como referência os resultados dos portos de Paranaguá e Antonina, que movimentaram 73,5 milhões de toneladas em 2025, crescimento de 10,1% em relação às 66,7 milhões de toneladas registradas no ano anterior.

Ratinho agradeceu o convite e disse considerar a infraestrutura uma área essencial para o desenvolvimento econômico do País. O governador também declarou apoio à candidatura de Caiado ao Palácio do Planalto.

“É um privilégio poder estar ao seu lado na sua caminhada pelo Brasil, desse novo Brasil, um Brasil de respeito acima de tudo. Fico feliz de você ter lembrado do meu nome nessa parte, que é essencial para fazer o Brasil voltar a crescer”, declarou.

A indicação reforça a aproximação entre os dois integrantes do PSD após Ratinho desistir da disputa presidencial. Antes de deixar a corrida pelo Planalto, em março, o governador do Paraná aparecia como o nome do partido com melhor desempenho nas pesquisas eleitorais.

Na pesquisa Genial/Quaest divulgada naquele mês, Ratinho tinha 7% das intenções de voto nos cenários de primeiro turno. Caiado aparecia com 4%, enquanto o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, registrava 3%. A desistência foi comunicada ao presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, após uma conversa de Ratinho com familiares.

Caiado também mencionou levantamento da Quaest segundo o qual a gestão de Ratinho era aprovada por 80% dos paranaenses. Para o candidato, a avaliação e os resultados apresentados pelo governo estadual credenciam o aliado para assumir uma pasta considerada estratégica em um eventual governo federal.

Este é mais um nome apresentado antecipadamente por Caiado para uma possível composição ministerial. O candidato havia convidado o promotor de Justiça Lincoln Gakiya, integrante do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo, para comandar o Ministério da Segurança Pública.

Gakiya recusou o convite por continuar em atividade no Ministério Público e, nessa condição, não poder exercer função político-partidária. Ele informou que somente no fim de 2026 preencherá os requisitos para uma eventual aposentadoria.

A indicação de Ratinho Junior para a Infraestrutura está condicionada à vitória de Caiado e à composição administrativa que será definida após as eleições. O anúncio, no entanto, antecipa a estratégia do candidato de apresentar nomes e áreas prioritárias durante a campanha presidencial.

Legenda: Ronaldo Caiado anunciou Ratinho Junior como escolhido para comandar a Infraestrutura caso vença a eleição presidencial de 2026.

Meta descrição: Caiado anuncia Ratinho Junior como futuro ministro da Infraestrutura em eventual governo e destaca experiência do governador do Paraná.