Caiado celebra federação reforça pré-candidatura à Presidência: “Brasil clama por mudanças”

O governador Ronaldo Caiado afirmou nesta terça-feira (29) que a recém-formada federação entre o União Brasil e o Partido Progressistas marca um divisor de águas na política nacional e fortalece seu projeto de disputar a Presidência da República em 2026. Em carta aberta dirigida às filiadas e filiados do Progressistas, Caiado celebrou a união das legendas, que agora passam a formar a maior representação partidária do Congresso Nacional, com 109 deputados e 14 senadores.

Na tarde desta terça-feira (25), a federação será oficializada, em evento político no Congresso Nacional, em Brasília.

Segundo o governador, a federação é resultado de uma identidade ideológica comum entre os dois partidos, com raízes conservadoras e compromisso com o livre mercado, o desenvolvimento sustentável e a justiça social. Ele convida os correligionários a atuarem com protagonismo na formulação de um novo projeto para o Brasil.

“É fundamental que, a partir de agora, trabalhemos com respeito e diálogo entre os diretórios, para que possamos fazer as melhores escolhas dos candidatos aos governos estaduais e ao Senado”, escreveu.

Caiado, que já havia lançado sua pré-candidatura à Presidência em um evento em Salvador, reafirmou sua disposição em concorrer ao Palácio do Planalto. “Com humildade, coloco-me à disposição para ser uma alternativa que represente a mudança que tanto desejamos. Juntos, podemos construir um Brasil mais seguro, justo e que ofereça vida melhor para os brasileiros”, afirmou.

Independência

Na carta publicada nas redes sociais, o governador defendeu uma postura de independência em relação ao Governo Federal e cobrou mudanças urgentes para responder às demandas da população. “É chegada a hora de colocarmos mãos à obra. Debater os próximos passos, pensar numa postura de afastamento do Governo Federal, um governo que, definitivamente, não consegue atender aos anseios do nosso povo”, pontuou.

Nos bastidores, a movimentação de Caiado é vista como mais um passo para buscar viabilizar seu nome como candidato do campo de centro-direita. A federação entre União Brasil e Progressistas deverá ter peso significativo nas decisões sobre coligações regionais e na definição de uma plataforma nacional para 2026.

No entanto, há divergências entre lideranças dos dois partidos que compõem a federação sobre a viabilidade de uma candidatura própria. Alguns caciques mantêm espaços no governo federal.

Em entrevista à CNN Brasil nesta segunda-feira (28), Ciro Nogueira, atual presidente do PP, disse que Caiado tem legitimidade para pleitear a disputa, mas ponderou que ele necessita de “aval dos eleitores”, em consonância com declaração recente do prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, de que o governador será o candidato se alcançar 10% das intenções de voto em sondagens nacionais.