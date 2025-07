Caiado conhece projeto japonês para produção de fertilizante ecológico em Goiás

O governador Ronaldo Caiado conheceu, nesta terça-feira (15/7), um projeto com tecnologia japonesa que visa produzir fertilizante ecológico em Mineiros, no Sudoeste goiano. Os detalhes foram apresentados durante uma reunião no escritório da startup Tsubame BHB, na cidade de Yokohama, no segundo dia da missão oficial no Japão. A empresa espera investir mais de R$ 200 milhões para a implantação da unidade.

A iniciativa de trazer a tecnologia para o Brasil é fruto de uma parceria entre a Tsubame e a empresa Atvos, e consiste em produzir amônia aquosa verde a partir do bagaço da cana-de-açúcar – alternativa aos tipos de fertilizante nitrogenados de base fóssil. Segundo a empresa, a ação “contribui para a promoção da descarbonização e da economia circular do Brasil, além de fortalecer a cadeia de suprimentos de fertilizantes nitrogenados – um setor no qual o Brasil atualmente depende de importações”.

“Esse projeto é um exemplo claro de como Goiás está se posicionando como referência em inovação no setor agroindustrial. Ao unir tecnologia de ponta e responsabilidade ambiental, mostramos que é possível produzir mais, com eficiência e sustentabilidade”, destacou Caiado.

“Tenho certeza de que este projeto nasce em Goiás, mas terá um futuro muito promissor para todo o país, porque a agricultura necessita dessa amônia”, disse o CEO da Tsubame, Koji Nakamura. O projeto envolve a construção de uma planta em Mineiros, na Usina de Etanol Morro Vermelho, com a expectativa de gerar cerca de 90 empregos diretos. A previsão é que a produção do fertilizante se inicie em 2028.

Durante a reunião com Caiado, os representantes da empresa explicaram que a tecnologia utiliza um catalisador para produzir amônia de baixa temperatura e pressão, o que garante segurança, eficiência e sustentabilidade ao processo e vem sendo testada e aprovada para utilização como fertilizante na agricultura desde 2019.

Financiamento de projetos

Ainda no segundo dia da missão, Caiado se reuniu com lideranças do Banco Japonês para Cooperação Internacional (JBIC) com o objetivo de dialogar sobre o início da operação em Goiás. A instituição financeira, que pertence ao governo japonês e atua no financiamento de projetos internacionais, tem relacionamento no Brasil desde 1958, mas nunca chegou ao território goiano. No encontro, houve uma sinalização de apoio irrestrito aos projetos localizados no Estado.

“Fizemos algumas solicitações, principalmente na parte da eletrificação de alta tensão das regiões Nordeste e Vale do Araguaia, e para o financiamento de silos, para armazenamento de safra, em torno de 18 milhões de grãos”, comunicou Caiado. “ E dentro dessa operação, com esse volume todo, eles responderam que não há limite. O que precisarmos estará à disposição. Então vamos adiante”, celebrou o governador.

O executivo do banco, Amakawa Kazuhiko, expressou o desejo de “começar um trabalho de longa duração” junto a Goiás. No encontro, ele orientou a comitiva goiana sobre os caminhos para garantir empréstimos e financiamentos. Participaram da reunião secretários de Estado, prefeitos, deputados e representantes de entidades do setor da indústria.

