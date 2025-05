Caiado destaca avanço de Goiás na educação durante encontro com empresários em Aracaju

O governador Ronaldo Caiado destacou os avanços de Goiás nos últimos seis anos durante sua participação no Lide Sergipe, nesta sexta-feira (23). Convidado para participar do Business Dinner, Caiado apresentou a empresários e líderes sergipanos os desafios enfrentados no início de sua gestão e as realizações alcançadas pelo Governo de Goiás, com destaque para a educação goiana. O encontro aconteceu no Restaurante Tabuará, em Aracajú (SE).

Caiado lembrou que assumiu um estado com dívidas. “Recebi o estado com dívidas com fornecedores que chegavam a R$ 6,8 bilhões, além de uma dívida consolidada de R$ 19 bilhões”, comentou. Ao ressaltar que não se governa sem equilíbrio fiscal, o gestor goiano apresentou aos convidados as medidas austeras que tomou para enfrentar a crise e conseguir colocar Goiás de volta nos eixos. “Fizemos reforma da previdência, administrativa, cortamos incentivos em excesso”, pontuou.

Segundo Caiado, a partir daí foi possível investir em melhor qualidade de vida aos goianos, oferecendo educação, saúde, segurança pública e renda aos cidadãos. O chefe do Executivo estadual falou também sobre o sucateamento que a educação estadual enfrentava, com estruturas em péssimas condições de conservação, alunos sem uniforme, com refeições inadequadas.

“Passamos a trabalhar fortemente para garantir melhores condições aos estudantes, que são o nosso futuro. Entregamos uniformes, chromebooks, duplicamos a carga horária de matemática e português, além de incluir o inglês como segunda língua. Trabalhamos na qualificação dos professores, reformamos colégios, arrumamos a refeição dos alunos”, enumerou Caiado.

Questionado sobre como conseguiu reduzir a evasão escolar no estado, o governador apresentou outras ações do Governo de Goiás que garantiram a maior permanência dos estudantes no ambiente escolar, como a Bolsa Estudo, Prêmio Redação Enem e o Construindo Campeões. “A partir de 2021, passamos a redirecionar para os colégios de melhor performance uma quantidade maior de verba, para poder atender as demandas específicas deles, qualificando cada vez mais as unidades”, acrescentou.

Além disso, Caiado apresentou aos empresários e líderes sergipanos a nova ferramenta adotada pela educação goiana, que permite o acompanhamento da nota e desempenho de cada aluno da rede estadual de ensino, e o programa Olhar Para Todos, que garante saúde oftalmológica gratuita aos estudantes, com a realização de exames e doação de óculos de grau a quem necessita. “Temos ainda o ensino profissionalizante, que conta hoje com mais de 25 mil alunos. São alunos que saem formados e capacitados tecnicamente para o mercado de trabalho”, continuou.

Outros avanços

O governador destacou o pioneirismo de Goiás ao ser o primeiro estado a criar uma lei de incentivo à inteligência artificial. “Sem dúvida nenhuma, a grande demanda e discussão no mundo hoje é exatamente a inteligência artificial. Fizemos uma regulação e legislação dela, com acompanhamento, para termos um modelo aberto e cooperativo, que é a grande demanda mundial atualmente, diferentemente da proposta que está tramitando na Câmara dos Deputados, que afugenta todo o nível de pesquisa nessas áreas”, explicou.

Para Caiado, as ações de governo têm de ser transversais, unindo programas sociais, segurança pública, educação, saúde e renda. “Estamos mudando o perfil de Goiás, asfaltando e estruturando rodovias, regionalizando a saúde, criando hospitais de média e alta complexidade em todas as regiões, reformando escolas, melhorando os índices de desenvolvimento humano, dando segurança à população”, finalizou.

Lide Sergipe

O jantar com autoridades e empresários que representam uma importante parcela do PIB sergipano teve como objetivo conectar o setor empresarial do estado nordestino com o de outras unidades da federação em que o Lide tenha representação. Presidente do Lide Sergipe, Victor Rollemberg comentou que Caiado foi convidado para palestrar no evento devido aos resultados conquistados na segurança pública e educação em Goiás ao “transformar a pior área da educação básica, que é o Ensino Médio, e alcançar o primeiro lugar no Brasil no IDEB”.

Fundada em 2019 por Rollemberg, a entidade tem como missão inspirar empresários locais a promover o fortalecimento do desenvolvimento econômico do estado. Com atuação multissetorial, o Lide Sergipe reúne os principais líderes com influência direta no PIB da região, como acionistas de grandes companhias, presidentes e diretores regionais, além de empreendedores de destaque na comunidade, gestores públicos do primeiro escalão e líderes associativos de setores de grande relevância.