Caiado destaca sentimento de mudança do país no lançamento da federação entre União Brasil e Progressistas

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, afirmou que a formação da federação entre União Brasil e Progressistas representa o sentimento de mudança presente no país, em busca de um projeto partidário que possa de fato construir um novo Brasil. A declaração aconteceu durante a solenidade que formalizou a federação União Progressista, nesta terça-feira (29), no Salão Verde da Câmara dos Deputados, em Brasília. O evento reuniu lideranças das duas siglas e de partidos aliados, como PL e Republicanos, no Salão Verde da Casa. A união dá origem ao União Progressistas (UP), considerado o maior bloco partidário do país.

“Estamos aqui construindo um novo rumo para o Brasil”, afirmou Caiado, que esteve acompanhado da coordenadora do Goiás Social, a primeira-dama Gracinha Caiado. Em seu discurso, o governador elogiou a articulação dos presidentes nacionais das legendas, Antônio Rueda (UB) e Ciro Nogueira (PP). “Vocês sensibilizaram todos nós e construíram a maior força política do Brasil”, afirmou. A nova federação reúne mais de 15 mil lideranças em todo o território nacional, incluindo 108 deputados federais, seis governadores, 14 senadores, quatro vice-governadores, cerca de 200 deputados estaduais, mais de mil prefeitos, além de 1.191 vice-prefeitos e 12.440 vereadores.

Caiado também fez críticas ao atual cenário econômico e mencionou o aumento da inflação, o custo de vida elevado e os índices de violência. Para ele, a criação da federação representa um divisor de águas. “Essa junção nos traz a responsabilidade de vencer a eleição de 2026. Temos desafios pela frente, mas com honestidade, transparência, independência moral, reforma administrativa e redução dos gastos públicos, é possível moralizar o uso dos recursos e construir a nação que os brasileiros esperam. Não será um sonho futuro, será realidade em 2026”, declarou.

O governador goiano pontuou ainda que a federação amplia significativamente o alcance de sua pré-candidatura. “Agora temos mais presença em prefeituras e estados. Isso abre um leque enorme para eu percorrer o Brasil”, afirmou, ao lembrar que sempre disputou eleições com base no apoio popular. “Construí minha trajetória sem imposições partidárias. Em todas as campanhas, foi o povo quem me respaldou”, acrescentou.

Unidade

Os presidentes das duas legendas também ressaltaram o significado político da federação. Antônio Rueda destacou o fim da fragmentação partidária como um dos objetivos da união. “Temos o compromisso de conduzir o Brasil a um futuro de grandeza, paz e justiça social”, disse. Ciro Nogueira, por sua vez, defendeu a necessidade de medidas profundas para recolocar o país no rumo do crescimento. “Precisamos de um choque de austeridade econômica e regulatória que nos coloque em nível de competitividade com as nações mais eficientes”, frisou.

Compromisso

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (UB), classificou a aliança como a maior das últimas duas décadas. “É um sinal claro de compromisso institucional e de espírito público com o que realmente importa: fazer o melhor para a sociedade”. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), elogiou a maturidade política envolvida no processo. “É um gesto que merece reconhecimento. Temos afinidade e condições de seguir trabalhando juntos pelo país”, afirmou.

A senadora Tereza Cristina (PP) também destacou a união das siglas em torno de uma agenda nacional. “O Brasil precisa crescer e superar escândalos de corrupção. Essa união nos fortalece para construir um país rico, próspero e com oportunidades para todos”, disse.

O vice-presidente nacional do UB, ACM Neto, afirmou que a aliança visa o futuro. “Ela será a principal responsável pela construção de um novo projeto para o Brasil”, pontuou. Já o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (UB), reforçou a importância de ações para atender às demandas da população. “Criar propósitos que possam trazer respostas a grande parte dos brasileiros, ou seja, o povo espera muito de todos nós”, garantiu.