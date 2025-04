Caiado e mais seis governadores participam de ato com Bolsonaro por anistia pelo 8 de Janeiro

O governador Ronaldo Caiado (UB) e a primeira-dama Gracinha Caiado se juntaram a milhares de manifestantes neste domingo (6), na Avenida Paulista, em São Paulo, para demonstrar apoio à anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023, que culminaram na depredação do patrimônio público em Brasília.

“Somos sete governadores mostrando que o sentimento é nacional, de promover anistia a essas pessoas que praticaram, sim, uma ação indefensável, mas que não merecem a pena na proporção que está sendo dada”, comentou o goiano.

A ação penal que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) descreve crimes como tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, envolvimento em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

O governador de Goiás ressalta que foi um dos primeiros a defender a anistia aos envolvidos nos atos em Brasília. “Já em fevereiro de 2024, defendi que deveríamos fazer como JK fez. Depois de realmente sofrer uma tentativa de golpe, Juscelino, ao invés de incendiar ainda mais o país, concedeu anistia e foi governar”, afirmou Caiado.

“O Brasil precisa deixar essa discussão inócua para trás e enfrentar a violência, combater a inflação que assombra quem vai ao supermercado e construir uma vida melhor para os brasileiros”, reforçou Caiado, que lançou sua pré-candidatura à presidência na última sexta-feira (4), em Salvador (BA).

Caiado esteve em cima do trio, junto ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outras lideranças políticas do país, ao longo de todo o evento. O ato reuniu deputados, senadores e mais seis governadores: Tarcísio de Freitas (São Paulo), Romeu Zema (Minas Gerais), Jorginho Mello (Santa Catarina), Wilson Lima (Amazonas), Ratinho Júnior (Paraná) e Mauro Mendes (Mato Grosso).

Em discurso, o ex-presidente afirmou que “a anistia é competência privativa do Congresso Nacional”, uma alusão ao projeto de Lei que tramita na Câmara dos Deputados e que prevê perdão aos envolvidos no ato de 8 de janeiro. “Eu acredito no meu Brasil, nós acreditamos. Não vamos desistir. Jogar a toalha ou pendurar a chuteira não existe em nosso meio. A luta é pela liberdade dessas pessoas que estão condenadas a penas de até 17 anos de cadeia. Isso é uma maldade, desumanidade”, disse.

A manifestação foi organizada pelo pastor Silas Malafaia, que saiu em defesa dos envolvidos nos ato de 8 de janeiro e caracterizou as condenações como perseguição política. “Que venham tempos de paz e prosperidade para o Brasil porque esse caminho que estão tomando não é de paz. Deus, tenha misericórdia do povo brasileiro”.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, alegou que a liberdade dos condenados pelo 8 de janeiro é uma demanda humanitária e urgente, e que o perdão já foi concedido em vários episódios da história do Brasil.

“Se pudesse traduzir esse grande evento em poucas palavras, seriam: liberdade, anistia, pacificação e esperança”, disse o governador. Já a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou que a manifestação reuniu “homens e mulheres de bem lutando pelo Brasil e pela anistia humanitária”.