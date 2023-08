Caiado entrega prêmio a 150 escolas que se destacaram no AlfaMais

O Governo de Goiás entregou nesta quinta-feira, 3, o Prêmio Leia – que faz parte do programa AlfaMais – para 150 escolas municipais que tiveram os melhores resultados em alfabetização em 2022. Os cheques, no valor de R$ 80 mil cada, foram simbolicamente entregues pelo governador Ronaldo Caiado durante solenidade realizada em Anápolis. O recurso será repassado para as escolas em duas parcelas: 60% ainda este ano e o restante em 2024. A iniciativa faz parte de um programa do Estado que apoia os municípios, responsáveis por lei pela educação infantil.

“O Alfamais vem trazer essa harmonia para que a gente possa montar um currículo, respeitando as peculiaridades regionais, fazendo com que haja um processo de alfabetização e, a partir daí, somando cada vez mais conhecimentos”, disse o governador Ronaldo Caiado. Ele explica que a criança é a maior penalizada quando se separa o ensino municipal do estadual. Por isso, o objetivo do governo é aglutinar e criar a continuidade entre a metodologia – além de todo o material didático – desde o primeiro até o último ano do ensino médio.

Reconhecimento

O Prêmio Leia foi instituído pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc) como forma de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido nos municípios para garantir que as crianças aprendam a ler e escrever no tempo certo, de forma que cheguem às escolas estaduais, no ensino fundamental, com bons índices de aprendizagem. A escolha é feita com base nas notas de cada unidade no Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Goiás (Saego/Alfa) de 2022.

Para receber o valor integral da premiação as instituições de ensino deverão cumprir os seguintes critérios: manter os resultados até o ano seguinte; adotar uma escola e fazer um plano de ação técnico-pedagógico e estratégico; e manter os resultados também da unidade escolhida.

“Todos os parceiros reunidos aqui fizeram o melhor que podiam pela alfabetização das crianças e estamos apenas no primeiro ano. Imaginem quando o prêmio tiver 10 anos”, projeta a secretária de Educação de Goiás, Fátima Gavioli. Ela conta que a ideia nasceu em 2020, com uma proposta audaciosa de colocar em prática o Regime de Colaboração e Cooperação entre estados e municípios, previsto na Constituição Federal.

Uma das premiadas foi a Escola Selecina Domingues de Freitas, de São João D’Aliança. A prefeita Débora Domingues recebeu o prêmio em nome da cidade e da unidade escolar. “Vocês são a prova de que a gente transforma o mundo pela atitude, pela ação assertiva, precisa, determinada e humanizada”, disse a prefeita aos professores, que ela considera serem os protagonistas das ações transformadoras da educação.

“Todo benefício vai para a escola, com material pedagógico, melhorias na infraestrutura e modernidade, equipamentos, computadores”, explicou a diretora da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, Eliane Simão, do município de Campinorte. Ela conta que na unidade cerca de 120 crianças do primeiro e segundo ano são atendidas dentro do Alfa Mais.

AlfaMais

O AlfaMais foi criado pelo Governo de Goiás em 2021, por meio da Lei 21.071, com o objetivo de reduzir os índices de alfabetização incompleta e letramento insuficiente entre as crianças matriculadas nas redes públicas, além de assegurar a alfabetização na idade certa, até o 2º ano do ensino fundamental. O programa foi implementado em todos os 246 municípios e visa aproximar e estreitar a relação entre as redes públicas estadual e municipais.