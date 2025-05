Caiado intensifica andança pelo país mostrando resultados da gestão

Primeiro a se lançar na corrida presidencial de 2026, o governador Ronaldo Caiado (União Brasil) tem intensificado sua agenda pelo país para se consolidar na disputa pelo Palácio do Planalto. Nesta sexta-feira (23/05), Caiado cumpriu uma série de agendas em Aracaju (SE). “Eu soltei minha campanha dia 4 de abril. Eu estou andando o Brasil inteiro. Porque as pessoas precisam me conhecer. Sou homem que tem posição definida”, ressaltou.

Em Aracaju, Caiado cumpriu uma intensa agenda política. Pela manhã, participou do Seminário da Frente Parlamentar da Segurança Pública, realizado no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe. Em seguida, se reuniu com lideranças do setor produtivo nordestino durante encontro com representantes de entidades empresariais. À noite, é o principal palestrante do Lide Sergipe, onde discute os desafios e perspectivas para o Brasil diante de empresários e formadores de opinião. Durante todo o dia, o governador de Goiás concedeu entrevistas à imprensa local.

Ainda durante a agenda, Caiado se encontrou com o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), no Palácio Museu Olímpio Campos. “Caiado tem sido uma referência em gestão pública para todo o Brasil. Tê-lo em nosso estado nos enche de orgulho, porque ele é uma das maiores lideranças políticas do país na atualidade”, afirmou Mitidieri.

As viagens têm como foco apresentar os resultados consolidados de sua gestão em Goiás e demonstrar como políticas baseadas em eficiência, responsabilidade fiscal e planejamento podem transformar realidades sociais e econômicas. “O Brasil tem um potencial enorme. Precisamos criar condições para gerar riqueza, aumentar a renda per capita e oferecer dignidade à população”, defendeu Caiado, citando os avanços de Goiás em áreas como segurança pública, educação, digitalização de serviços, transparência e estabilidade fiscal.

Caiado tem intensificado agendas fora do estado, com passagens recentes por Salvador — onde lançou sua pré-candidatura à Presidência —, Feira de Santana e Ourolândia, no interior da Bahia; Ribeirão Preto (SP), Uberaba (MG) e a capital paulista, onde mantém interlocução permanente com o setor financeiro. Neste fim de semana, ele ainda cumpre compromissos no Tocantins. “Tenho 40 anos de vida pública. Não sou um político de ocasião”, reforça, ao destacar sua trajetória coerente em defesa da pauta liberal, da propriedade privada, da meritocracia, da redução da burocracia e do equilíbrio das contas públicas.

O repertório 100% alinhado à direita, conforme destacou Caiado, pode direcionar a atenção dos eleitores que buscam um nome de referência. “No primeiro turno você vota no seu candidato de coração. Aquele que você gosta dele, acha que ele é o melhor. No segundo turno você vota naquele que se aproxima daquele seu candidato”, afirmou ao destacar que detém valores perenes em seu perfil, como o pensamento da livre iniciativa, a economia de mercado, o direito de propriedade e conceitos familiares.

A estratégia de Caiado mira preencher uma lacuna e responder ao que ele classifica como “falta de presença nacional” — um déficit que, segundo o próprio governador, também atinge outros possíveis presidenciáveis, como os governadores Romeu Zema (MG), Ratinho Júnior (PR) e Tarcísio de Freitas (SP). “Existe uma ansiedade muito grande da população em querer construir uma candidatura no Brasil para enfrentar o Lula”, afirmou.

