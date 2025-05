Mabel vistoria Ginásio de Campinas após incêndio criminoso por dívidas de drogas

O prefeito Sandro Mabel visitou nesta sexta-feira (23/5) o Ginásio de Esportes de Campinas, que foi alvo de um incêndio criminoso provocado por usuários de drogas em situação de rua. O local recebia, naquele momento, uma partida do Campeonato Brasileiro de Futsal Universitário. O fogo começou na área externa e se espalhou rapidamente, sendo controlado por equipes do Corpo de Bombeiros. Não houve feridos.

Diante do ocorrido, Mabel reafirmou o compromisso da Prefeitura de Goiânia com ações que unam acolhimento, segurança e reinserção social. “Não vamos desistir de recuperar vidas. Vamos continuar com o trabalho sério de atendimento às pessoas em situação de rua, tratando caso a caso e encaminhando quem precisa para comunidades terapêuticas, com recursos da Prefeitura. Mas também é preciso agir com firmeza diante dos casos que oferecem risco à população”, afirmou.

A Prefeitura estima que mais de 2,5 mil pessoas estejam em situação de rua na capital. Dessas, mais de 400 já receberam algum tipo de apoio direto, seja em abrigos, com alimentação, ou por meio de encaminhamento para oportunidades de trabalho e retorno às cidades de origem. Só na última semana, 25 pessoas foram cadastradas e indicadas para empregos na construção civil.

Segurança e fiscalização

O prefeito também cobrou rigor na fiscalização de pessoas que usam tornozeleiras eletrônicas e frequentam espaços de acolhimento. “Não podemos permitir que criminosos se escondam entre os mais vulneráveis. Precisamos proteger tanto a população quanto as equipes que atuam nesses locais”, destacou.

A secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh), Erizânia Freitas, afirmou que a Prefeitura, por determinação de Mabel, está ampliando emergencialmente o número de vagas em abrigos, especialmente devido à chegada do frio. “A política da assistência social é acolher e garantir direitos, mas também agir com responsabilidade quando houver riscos”, disse.

O comandante da Guarda Civil Metropolitana (GCM), Gustavo Toledo, reforçou que, por orientação do prefeito, as ações de patrulhamento na região de Campinas foram intensificadas, em conjunto com a Polícia Militar e a Polícia Penal. “Nosso foco é acolher quem precisa e agir com rigor diante de quem insiste em desrespeitar a lei”, pontuou.

O tenente-coronel Paulo Henrique, da Polícia Militar, que acompanhou o prefeito na vistoria, disse que a corporação está mapeando os perfis das pessoas em situação de rua para entender sua origem e necessidade. “A atuação do prefeito tem sido firme, equilibrando humanidade com segurança. Isso nos dá a confiança de que encontraremos soluções eficazes”, afirmou.

